Обгадився і мовчить. Загородній пояснив, чому Путін не реагує на операцію "Павутина"

Українська спецслужба вдарила по російській "скрепі" — носіях ядерної зброї

Російський диктатор Володимир Путін досі офіційно не відреагував на операцію СБУ "Павутина" зі знищення російських стратегічних ракетоносців, тому що не любить погані новини. Особливо ті, що б’ють по його іміджу.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він уїдливо прокоментував мовчання Кремля.

— Чому сам Путін досі не відреагував на операцію "Павутиння"? Коли людина обіс*алася, то не дуже бажає підтверджувати факт того, що обіс*алася і додатковими коментарями фактично підтверджувати цей факт, щоб ще більше людей про це знало. Тому тут зрозуміла його реакція, — каже політичний експерт.

За його словами, Путін не коментує неприємні речі, а намагається робити так, щоб від нього йшли тільки хороші новини.

— А тут явний провал — провал спецслужб, удар іміджевий, організаційний по їхній "скрепі", що називається ядерною зброєю. Тому я думаю, що він офіційно нічого не буде коментувати, — висловив припущення політолог.

Він додав, що Україні і не потрібні коментарі Путіна.

— Нам потрібно, щоб Путіна взагалі не було, як і Росії. Ну, нехай далі мовчить. Сбушники повинні робити свою справу. Наша армія повинна робити свою справу. Наше завдання, щоб Путіна і Росії взагалі не було, і щоб не чекати взагалі від них ніяких коментарів, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як у Кремлі насправді відреагували на операцію "Павутина".