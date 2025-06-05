Обделался и молчит. Загородний объяснил, почему Путин не реагирует на операцию "Паутина"

Украинская спецслужба ударила по российской "скрепе" — носителям ядерного оружия

Российский диктатор Владимир Путин еще официально не отреагировал на операцию СБУ "Паутина" по уничтожению российских стратегических ракетоносцев, потому что не любит плохие новости. Особенно бьющие по его имиджу.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он язвительно прокомментировал молчание Кремля.

— Почему сам Путин до сих пор не отреагировал на операцию "Паутина"? Когда человек обос*ался, то не очень желает подтверждать факт того, что обос*ался и дополнительными комментариями фактически подтверждать этот факт, чтобы еще больше людей об этом знало. Поэтому здесь ясна его реакция, — говорит политический эксперт.

По его словам, Путин не комментирует неприятные вещи, а пытается поступать так, чтобы от него исходили только хорошие новости.

— А тут явный провал — провал спецслужб, удар имиджевый, организационный по их "скрепе", называемой ядерным оружием. Поэтому я думаю, что он официально ничего не будет комментировать, — предположил политолог.

Он добавил, что Украине и не нужны комментарии Путина.

– Нам нужно, чтобы Путина вообще не было, как и России. Ну, пусть дальше молчит. Сбушники должны делать свое дело. Наша армия должна делать свое дело. Наша задача, чтобы Путина и России вообще не было, и чтобы не ждать от них никаких комментариев, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в Кремле действительно отреагировали на операцию "Паутина".