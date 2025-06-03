Не просто стиль чи звичка: чому Дональд Трамп найчастіше носить червоні краватки

Лідер США любить привертати до себе увагу

Президент США Дональд Трамп дотримується суворого стилю в одязі, хоча є елемент його гардеробу, який викликає підвищений інтерес. Йдеться про краватку, яка не лише виділяється своєю довжиною, а і яскравим червоним кольором.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому лідер США найчастіше з’являється на публіці у костюмі з червоною краваткою. Ми довідалися, з чим цей колір асоціюється.

Чому Дональд Трамп носить червоні краватки

Стиль 47-го президента США Дональда Трампа витриманий у строгій класиці, внаслідок цього він намагається підкреслити свій статус та вплив. У його гардеробі переважають темні костюми — найчастіше глибокі відтінки синього та чорного, які він поєднує з білими сорочками та червоними краватками.

Дональд Трамп дотримується строго стилю, Фото: Getty Images

Саме краватка стала ключовою частиною його особистого стилю, але символізує набагато більше, ніж просто моду. Найчастіше Трамп з’являється на публіці у краватках італійського бренду Italo Ferretti. Багато президентів та інших важливих політичних фігур вибирали червоні краватки для свого образу, але саме Трамп зробив їх центральною частиною свого іміджу.

Дональд Трамп любить червоні краватки, Фото: Getty Images

Слід зазначити, що червоний колір після президентських виборів 2000 року став асоціюватися з Республіканською партією. І вибір Дональда Трампа на користь червоної краватки можна розглядати як усвідомлений візуальний акцент на його приналежності до партії та підтримки її цінностей.

Чому Трамп обирає червоні краватки, Фото: Getty Images

З погляду психології, червоний колір асоціюється з владою, рішучістю, впевненістю в собі, а також підкреслює домінуючу позицію людини, чи то в бізнесі, чи в політиці. Таким вибором краваток Дональд Трамп хоче привернути увагу і справити потрібне враження, а також продемонструвати свою силу та владу.

Дональд Трамп демонструє свою владу, Фото: Getty Images

Поєднання червоної краватки, білої сорочки та синього костюма також перегукується з кольорами прапора США, а це ще більше робить акцент на посланні президента США щодо свого патріотизму та націоналізму.

"Телеграф" писав раніше, що президент США Дональд Трамп продовжує надихати українців на створення мемів. Цього разу жартували про "завершення" політичної кар’єри мільярдера Ілона Маска та про нову обіцянку глави Штатів про війну в Україні.