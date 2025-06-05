Львов атакуют насекомые. Одна из улиц кишит ими среди дня (видео)

Этому может быть несколько причин

Во Львове зафиксировали массовое нашествие насекомых. Речь идет за улицу Симоненко.

Жители района обнародовали видео. На нем видны тысячи насекомых, буквально заполонивших воздух.

На записях видно, как они кружатся. Вероятно, речь идет о рое пчел или подобных крылатых насекомых.

Некоторые жители района напуганы необычной активностью, другие же шутят в комментариях. Так, пользователи сети пишут, что это "формирование биоармии", "прилет Ющенко с пасекой". Среди версий также звучит изменение погодных условий.

Почему это могло произойти

Телеграф обратился к искусственному интеллекту, чтобы тот объяснил, почему это могло случиться. Нейросеть называет три причины

Погодные условия – резкий скачок температуры после дождей создает идеальные условия для массового вылупления насекомых, в частности майских жуков, мотыльков или мошек.

Световое загрязнение – большое количество уличного освещения привлекает насекомых в темное время суток, концентрируя их в одном месте.

Нарушения экосистемы – вырубка деревьев, изменения в водно-болотных угодьях или активное строительство могут заставить насекомых переместиться с привычных мест обитания.

Ранее "Телеграф" писал, что опасные насекомые атаковали школу Тернопольщины.