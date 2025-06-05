У світлі софітів: як військові на протезах станцювали на балу "Хоробрих сердець" у Києві (фоторепортаж)

У Києві 31 травня відбувся благодійний бал "Хоробрих сердець", де на паркет вийшли десять військових після важких поранень і протезувань. На танцювальному вечорі від центру U+ System зібрали 5,8 мільйона гривень на реабілітацію та протезування поранених захисників.

Кореспондент "Телеграфу" побував на заході і зафіксував, як ветерани відновлюються, соціалізуються та танцюють після важких травм.

У залі – м’яке світло, на паркеті – останні приготування. Ветерани на протезах разом із партнерками – професійними танцівницями, волонтерками, військовослужбовицями – відточують рухи на генеральній репетиції. Танго, румба, сальса, пасадобль, вальс. Вони хвилюються, адже кожен танець – не просто номер, а пережита історія та результат трьох місяців наполегливих тренувань. Деякі елементи повторюють по кілька разів, до ідеального відчуття такту.

Репетиція Сергія Назаренка, офіцера центру спеціального призначення “Омега”, та Галини

Зала поступово заповнюється глядачами – гостями благодійного вечора. Серед них – український великий бізнес, який підтримує програми протезування та реабілітації українських захисників у центрі U+ System. У повітрі тиша очікування.

Гості благодійного балу “Хоробрих сердець”

Бал "Хоробрих сердець" відкриває ветеран Артем Мороз разом з партнеркою Поліною Іщенко. Від його історії стискається серце. Артем отримав важке поранення під час звільнення Херсона та втратив обидві ноги, але не зламався. Зараз він відвідує поранених у госпіталях, мотивує побратимів і дарує їм віру в новий початок. А ще – танцює фокстрот під зворушливий трек "Києве мій" і власним прикладом доводить, що немає нічого неможливого.

Артем Мороз, ветеран 206 батальйону, сержант 241 бригади, та Поліна Іщенко

На паркет вийшла і керівниця реабілітаційного центру U+ System Олександра Мостепан. Вона наголосила, що бал покликаний не тільки підтримати "юплюсівців" на шляху відновлення, а й зібрати кошти на протезування і реабілітацію захисників і захисниць, які потребують допомоги.

Олександра Мостепан, керівниця центру U+System, та Ярослав "Гіпократ", бойовий медик 66 ОМБр

Між танцювальними номерами відбувся благодійний аукціон. Лоти особливі й зовсім не пересічні. Серед прапор з підписами українських військових та членів команди U+System, які на протезах та після тяжких бойових поранень піднялись на найвищу гору Африки – Кіліманджаро.

Прапор команди, що дісталась вершини Кіліманджаро

На аукціоні був представлений комплект від КБ "Луч" – розробника ракети "Нептун", що знищила крейсер "москва". Лот-трійка, до якого ввійшли лімітована поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді…" з підписом гендиректора конструкторського бюро "Луч" Олега Коростельова, дерев'яний пазл-конструктор "Нептун" та колекційна, лімітована пляшка горілки Neptun, що була виготовлена на спеціальне замовлення КБ та ніколи не була у вільному продажі.

Комплект від КБ "Луч"

Відомий художник Юрій Нагулко представив власну картину "Зоряні Жорна". Ця робота – алегорія України: пораненої, але незламної, сповненої світла та глибини.

Картина Юрія Нагулка "Зоряні Жорна"

Також на аукціоні презентували дві пляшки колекційного італійського вина від Goodwine. Одна з них дивом уціліла після російського ракетного удару по складу в селі Стоянка. Врятовані зі згарища пляшки розійшлися у приватні колекції по всьому світу. З почорнілим склом, обпаленою етикеткою та українським характером.

Колекційне вино Goodwine

Кульмінацією аукціону став таємний лот – прапор із підписом Президента України Володимира Зеленського та спортивний протез ветерана 3-ї ОШБр Романа "Добряка", на якому він піднявся на Кіліманджаро. Цей лот викупили за 1 мільйон гривень і передали данській компанії Levitate – виробнику спортивних протезів для пацієнтів U+ System. За благодійний вечір вдалося зібрали 5,8 мільйона гривень на протезування та реабілітацію українських воїнів.

Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України, Лассе Вернер, засновник компанії Levitate, з прапором з підписом Президента України Володимира Зеленського та спортивним протезом ветерана 3-ї ОШБр Романа “Добряка”

Бал завершився під овації та запальний фінальний танець. Всі десять пар вийшли на паркет разом, щоб поділитися енергією, драйвом і довести: навіть після найтемніших моментів можна знайти нове світло й танцювати далі.

Фінальний танець учасників благодійного балу “Хоробрих сердець”

Про U+ System

U+ System – реабілітаційний центр, що спеціалізується на протезуванні та відновленні військових і цивільних, які постраждали від війни. Команда працює за напрямками хірургії, протезування, фізичної та психосоціальної реабілітації, слухопротезування та сприяє працевлаштуванню. З кінця 2022 року допомогу в центрі отримали понад дві тисячі людей, більш як 2000 військовим встановили сучасні протези. U+ System організовує виїзні заходи зі спортивного протезування по всій Україні. У березні цього року відбулася 18-та подія проєкту, яка пройшла на острові Хортиця, на території історико-культурного комплексу "Запорозька Січ". Місія центру – перетворювати "мінус" на "плюс", повертати мобільність, свободу руху та віру в нові можливості. Своєю діяльністю U+ System доводить – відновлення країни починається з відновлення людини.