В свете софитов: как военные на протезах станцевали на балу "Храбрых сердец" в Киеве (фоторепортаж)

В Киеве 31 мая состоялся благотворительный бал "Храбрых сердец", где на паркет вышли десять военных после тяжелых ранений и протезирований. На танцевальном вечере от центра U+ System собрали 5,8 миллионов гривен на реабилитацию и протезирование раненых защитников.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на мероприятии и зафиксировал, как ветераны восстанавливаются, социализируются и танцуют после тяжелых травм.

В зале – мягкий свет, на паркете – последние приготовления. Ветераны на протезах вместе с партнершами – профессиональными танцовщицами, волонтерами, военнослужащими – оттачивают движения на генеральной репетиции. Танго, румба, сальса, пасодобль, вальс. Они волнуются, ведь каждый танец – не просто номер, а пережитая история и результат трех месяцев упорных тренировок. Некоторые элементы повторяют по нескольку раз, до идеального ощущения такта.

Репетиция Сергея Назаренко, офицера центра специального назначения "Омега", и Галины

Зал постепенно заполняется зрителями – гостями благотворительного вечера. Среди них – украинский крупный бизнес, поддерживающий программы протезирования и реабилитации украинских защитников в центре U+ System.

Гости благотворительного бала "Храбрых сердец"

Балл "Храбрых сердец" открывает ветеран Артем Мороз вместе с партнершей Полиной Ищенко. От его истории сжимается сердце. Артем получил тяжелое ранение при освобождении Херсона и потерял обе ноги, но не сломался. Сейчас он навещает раненых в госпиталях, мотивирует собратьев и дарит им веру в новое начало. А еще – танцует фокстрот под трогательный трек "Киев мой" и собственным примером доказывает, что нет ничего невозможного.

Артем Мороз, ветеран 206 батальона, сержант 241 бригады и Полина Ищенко

На паркет вышла и руководительница реабилитационного центра U+ System Александра Мостепан. Она подчеркнула, что бал призван не только поддержать "юплюсовцев" на пути восстановления, но и собрать средства на протезирование и реабилитацию нуждающихся в помощи защитников и защитниц.

Александра Мостепан, руководитель центра U+System, и Ярослав "Гиппократ", боевой медик 66 ОМБр

Между танцевальными номерами прошел благотворительный аукцион. Лоты особенные и совсем не рядовые. Среди флагов с подписями украинских военных и членов команды U+System, которые на протезах и после тяжелых боевых ранений поднялись на самую высокую гору Африки – Килиманджаро.

Флаг команды, добравшейся до вершины Килиманджаро

На аукционе был представлен комплект от КБ "Луч" – разработчика ракеты "Нептун", уничтожившей крейсер "Москва". Лот-тройка, в которую вошли лимитированная почтовая марка "Русский военный корабль, иди…" с подписью гендиректора конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева, деревянный пазл-конструктор "Нептун" и коллекционная, лимитированная бутылка водки Neptun, которая была не изготовлена и не была специально изготовлена.

Комплект от КБ "Луч"

Известный художник Юрий Нагулко представил собственную картину "Звездные Жорна". Эта работа – аллегория Украины: раненой, но несокрушимой, полной света и глубины.

Картина Юрия Нагулко "Звездные Жорна"

Также на аукционе представили две бутылки коллекционного итальянского вина от Goodwine. Одна из них чудом уцелела после российского ракетного удара по составу в деревне Стоянка. Спасенные из пепелища бутылки разошлись в частные коллекции по всему миру. С почерневшими стеклами, обожженной этикеткой и украинским характером.

Коллекционное вино Goodwine

Кульминацией аукциона стал тайный лот – флаг с подписью Президента Украины Владимира Зеленского и спортивный протез ветерана 3-й ОШБр Романа "Добряка", на котором он поднялся на Килиманджаро. Этот лот выкупили за 1 миллион гривен и передали датской компании Levitate – производителю спортивных протезов для пациентов U+ System. За благотворительный вечер удалось собрать 5,8 миллионов гривен на протезирование и реабилитацию украинских воинов.

Дмитрий Олейник, председатель Совета Федерации работодателей Украины, Лассе Вернер, основатель компании Levitate, с флагом с подписью Президента Украины Владимира Зеленского и спортивным протезом ветерана 3-й ОШБр Романа "Добряка"

Балл завершился под овации и зажигательный финальный танец. Все десять пар вышли на паркет вместе, чтобы поделиться энергией, драйвом и доказать: даже после самых темных моментов можно найти новый свет и танцевать дальше.

Финальный танец участников благотворительного бала "Храбрых сердец"

О U+ System

U+ System – реабилитационный центр, специализирующийся на протезировании и восстановлении пострадавших от войны военных и гражданских. Команда работает по направлениям хирургии, протезирования, физической и психосоциальной реабилитации, слухопротезирования и способствует трудоустройству. С конца 2022 года помощь в центре получили более двух тысяч человек, более 2000 военных установили современные протезы. U+ System организует выездные мероприятия по спортивному протезированию по всей Украине. В марте этого года произошло 18-е событие проекта, которое прошло на острове Хортица, на территории историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь". Миссия центра – превращать "минус" в "плюс", возвращать мобильность, свободу движения и веру в новые возможности. Своей деятельностью U+ System доказывает – восстановление страны начинается с восстановления человека.