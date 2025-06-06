Ніколи не купуйте цю сметану, аби не отруїтись: як вибрати якісний молочний продукт

"Телеграф" на інфографіці показав, як перевірити продукт

Сметана для більшості українців — невід’ємний продукт у раціоні. Окрім натурального виробу пропонують споживачам сметанний продукт. Він має схожі смакові якості, але за вмістом корисних речовин значно поступається або ж взагалі може бути шкідливим для здоров’я. То як вибрати дійсно сметану і не пошкодувати про вибір?

Про це розповість "Телеграф", посилаючись на видання AgroReview. Варто зазначити, що згідно ДСТУ 4418:2005 сметана — це кисломолочний продукт, що виготовляють із нормалізованих пастеризованих вершків шляхом сквашування закваскою, яку готують на чистих культурах молочнокислих бактерій.

Споживач має розрізняти справжню якісну сметану від імітуючого продукту. На інфографіці показуємо, які товари краще оминати.

Що підмішують у "сметану"

Олена Жупінас, керівник проекту АВМ "Гуртовий збут молока" розповідає, що в сметані фальсифікують жир, тобто молочний жир в продукті частково замінюють рослинним. А для того, щоб консистенція сметани була привабливою додають різні емульгатори, стабілізатори.

Переробні підприємства, які дбають про свою репутацію, а це здебільшого великі популярні компанії дотримуються технологій виробництва сметани і виготовляють якісний продукт.

Класична технологія виробництва сметани на підприємстві полягає у сепаруванні молока і нормалізації вершків за кількістю жиру — 10%, 15%, 20%, 25% чи 30%. Такий асортимент сметани передбачає нормативна документація. Потім вершки пастеризують, в них вносять культури молочно-кислих бактерій, іде процес сквашування, охолодження, а далі сметану подають на фасування, розповідає експерт.

Довгий термін реалізації сметани не є показником фальсифікації продукту

"Завдяки якості та безпечності сировини, сучасним технологіям обробки, дотриманню санітарно-гігієнічних норм на виробництві термін реалізації сметани сягає від 21 до 30 діб. Стабілізаційні системи або ж консерванти тут ні до чого", — коментує Олена Жупінас.

Технологія виробництва сметани має 2 види сквашування продукту: термостатний і резервуарний метод. Різниця полягає у процесі сквашування сметани. Всі інші характеристики, такі як склад, харчова та енергетична цінність, користь залишаються однаковими.

Методи виробництва сметани: від термостатного до термізованого

"Під час термостатного методу сквашування у вершки вносять закваску на основі молочно-кислих бактерій, після цього їх розливають у стаканчики, пляшки, пакети. Потім ставлять у термо-камеру і процес сквашування проходить безпосередньо у порційних ємкостях. Така сметана має вигляд згустку, — розповідає Олена Жупінас. — Під час резервуарного методу у вершки вносять таку ж закваску, але процес сквашування відбувається в єдиному молочному резервуарі. Потім сметану вимішують, таким чином проходить розбиття згустку, далі фасують. Вона має рідку консистенцію".

Окрему групу складає термізована сметана — це та, яка проходить термічну обробку. Звичайно, вміст корисних речовин під дією високої температури зменшується, проте вміст жирів, білків, вуглеводів і мінеральних речовин залишається незмінними. Такий продукт має довший термін придатності.

На що звертати увагу при виборі сметани

В магазині при виборі сметани подивіться на йменування, має бути написано "Сметана", інколи виробники дрібним шрифтом дописують "сметанний продукт", пам’ятайте, це вже не сметана. Також варто звернути увагу на склад, мають входити лише вершки та закваска.

Якщо ви все ж невпевнені у якості обраного продукту, то в домашніх умовах можна спробувати розпізнати фальсифікат. Наприклад, покласти ложку сметани в теплу воду. Справжня розчиниться і утворить однорідну білу рідину, а продукт з рослинною олією буде плавати згустками або ж осяде на дно. Щоб перевірити сметану на вміст крохмалю, можна додати краплю йоду. Продукт з домішками крохмалю посиніє.

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