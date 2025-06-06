Никогда не покупайте эту сметану, чтобы не отравиться: как выбрать качественный молочный продукт

"Телеграф" на инфографике показал, как проверить продукт

Сметана для большинства украинцев – неотъемлемый продукт в рационе. Кроме натурального изделия, предлагают потребителям сметанный продукт. Он имеет схожие вкусовые качества, но по содержанию полезных веществ значительно уступает или вообще может быть вредным для здоровья. Так как выбрать действительно сметану и не пожалеть о выборе?

Об этом расскажет "Телеграф", ссылаясь на издание AgroReview. Следует отметить, что согласно ДСТУ 4418:2005 сметана — это кисломолочный продукт, который изготавливается из нормализованных пастеризованных сливок путем сквашивания закваской, которую готовят на чистых культурах молочнокислых бактерий.

Потребитель должен отличать подлинную качественную сметану от имитирующего продукта. На инфографике показываем, какие товары лучше обходить.

Что подмешивают в "сметану"

Елена Жупинас, руководитель проекта АВМ "Оптовый сбыт молока" рассказывает, что в сметане фальсифицируют жир, то есть молочный жир в продукте частично заменяют растительным. А для того, чтобы консистенция сметаны была привлекательной добавляют различные эмульгаторы, стабилизаторы.

Перерабатывающие предприятия, которые заботятся о своей репутации, а это в основном крупные популярные компании придерживаются технологий производства сметаны и изготавливают качественный продукт.

Классическая технология производства сметаны на предприятии заключается в сепарировании молока и нормализации сливок по количеству жира — 10%, 15%, 20%, 25% или 30%. Такой ассортимент сметаны предусматривает нормативная документация. Затем сливки пастеризуют, в них вносят культуры молочно-кислых бактерий, идет процесс сквашивания, охлаждения, а дальше сметану подают на фасовку, рассказывает эксперт.

Долгий срок реализации сметаны не является показателем фальсификации продукта

"Благодаря качеству и безопасности сырья, современным технологиям обработки, соблюдению санитарно-гигиенических норм на производстве срок реализации сметаны достигает от 21 до 30 суток. Стабилизационные системы или консерванты здесь ни при чем", — комментирует Елена Жупинас.

Технология производства сметаны имеет 2 вида сквашивания продукта: термостатный и резервуарный метод. Разница состоит в процессе сквашивания сметаны. Все остальные характеристики, такие как состав, пищевая и энергетическая ценность, пользу остаются одинаковыми.

Методы производства сметаны: от термостатного до термизированного

"Во время термостатного метода сквашивания в сливки вносят закваску на основе молочно-кислых бактерий, после этого их разливают в стаканчики, бутылки, пакеты. Затем ставят в термо-камеру и процесс сквашивания проходит непосредственно в порционных емкостях. Такая сметана имеет вид сгустка, — рассказывает Елена Жупинас, — При резервуарном методе в сливки вносят такую же закваску, но процесс сквашивания происходит в едином молочном резервуаре. Затем сметану вымешивают, таким образом проходит разбиение сгустка, далее фасуют. Она имеет жидкую консистенцию".

Отдельную группу составляет термизированная сметана — это та, которая проходит термическую обработку. Конечно, содержание полезных веществ под действием высокой температуры уменьшается, однако содержание жиров, белков, углеводов и минеральных веществ остается неизменными. Такой продукт имеет более долгий срок годности.

На что обращать внимание при выборе сметаны

В магазине при выборе сметаны посмотрите на именование, должно быть написано "Сметана", иногда производители мелким шрифтом дописывают "сметанный продукт", помните, это уже не сметана. Также следует обратить внимание на состав, должны входить только сливки и закваска.

Если вы все же неуверены в качестве выбранного продукта, то в домашних условиях можно попытаться распознать фальсификат. К примеру, положить ложку сметаны в теплую воду. Настоящая растворится и образует однородную белую жидкость, а продукт с растительным маслом будет плавать сгустками или осядет на дно. Чтобы проверить сметану на содержание крахмала, можно добавить каплю йода. Продукт с примесями крахмала посинеет.

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