Як називали козаків Запорізької Січі? Відповідь вас здивує

Козак міг бути охрещений як Іван, але в товаристві його знали як "Кривий" чи "Сокіл"

У Запорізькій Січі козаки часто отримували прізвиська або імена, які відображали їх риси характеру, зовнішності, вчинки чи походження.Козаки нерідко використовували колоритні прізвища, що ставили їх фактичними іменами в січовому товаристві.

"Телеграф" розповість, як у стародавні часи називали козаків Запорізької Січі. А також, чому їм давали прізвиська.

Варто зазначити, що у Запорізькій Січі традиційні хрестильні імена, такі як Петро, Іван, Михайло, Степан, Григорій, Олексій, Дмитро, Андрій, були дуже поширеними, після чого відповідали православному календарю та традиціям хрещення. Проте в козацькому середовищі ці імена часто доповнювалися або замінювалися прізвиськами, які краще відображали індивідуальність, вдачу, зовнішність чи вчинки козака.

Прізвиська за характером або вчинками :

Кривонос – за сміливість або, можливо, фізичну особливість (наприклад, Максим Кривонос).

– за сміливість або, можливо, фізичну особливість (наприклад, Максим Кривонос). Хмель – за веселий чи буйний норов (як Богдан Хмельницький).

– за веселий чи буйний норов (як Богдан Хмельницький). Шило – за гострий розум або колючу вдачу.

– за гострий розум або колючу вдачу. Гаркуша – від слова "гаркати", для гучного або красномовного козака.

Прізвиська за зовнішністю :

Лисенко – лисий або схожий на лисицю за хитрість.

– лисий або схожий на лисицю за хитрість. Білан – за світле волосся чи шкоду.

– за світле волосся чи шкоду. Довгопол – за довгу одежу чи високий зріст.

Прізвиська за походженням :

Полтавець , Черкасець , Київець – за місцем походження.

, , – за місцем походження. Литвин – для тих, хто походив із земель Великого князівства Литовського.

– для тих, хто походив із земель Великого князівства Литовського. Мазепа – від тюркського чи польського кореня, що могло вказувати на походження (як Іван Мазепа).

Прізвиська за поняттям чи статусом :

Кравець – той, хто шив одяг.

– той, хто шив одяг. Коваль – коваль або сильна людина.

– коваль або сильна людина. Сірко – від слова "сірий", можливо, за сивину чи за аналогією з вовком (як Іван Сірко).

Традиційні імена, як-от Михайло, Дмитро, Андрій, були розширеними, але в Січі іменна часто витісняли хрестильні імена, що становлять основну ідентифікацію. Наприклад, козак міг бути охрещений як Іван, але в товаристві його знали як "Кривий" чи "Сокіл". Ці прізвиська були зафіксовані в козацьких реєстрах і переказах, а деякі ставилися прізвищами для наступних поколінь.

Раніше "Телеграф" писав, як можна назвати хлопчика сильним іменем.