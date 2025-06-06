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Як називали козаків Запорізької Січі? Відповідь вас здивує

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Імена козаків Новина оновлена 06 червня 2025, 19:32
Імена козаків. Фото Колаж "Телеграф"

Козак міг бути охрещений як Іван, але в товаристві його знали як "Кривий" чи "Сокіл"

У Запорізькій Січі козаки часто отримували прізвиська або імена, які відображали їх риси характеру, зовнішності, вчинки чи походження.Козаки нерідко використовували колоритні прізвища, що ставили їх фактичними іменами в січовому товаристві.

"Телеграф" розповість, як у стародавні часи називали козаків Запорізької Січі. А також, чому їм давали прізвиська.

Варто зазначити, що у Запорізькій Січі традиційні хрестильні імена, такі як Петро, Іван, Михайло, Степан, Григорій, Олексій, Дмитро, Андрій, були дуже поширеними, після чого відповідали православному календарю та традиціям хрещення. Проте в козацькому середовищі ці імена часто доповнювалися або замінювалися прізвиськами, які краще відображали індивідуальність, вдачу, зовнішність чи вчинки козака.

  1. Прізвиська за характером або вчинками :
  • Кривонос – за сміливість або, можливо, фізичну особливість (наприклад, Максим Кривонос).
  • Хмель – за веселий чи буйний норов (як Богдан Хмельницький).
  • Шило – за гострий розум або колючу вдачу.
  • Гаркуша – від слова "гаркати", для гучного або красномовного козака.
  1. Прізвиська за зовнішністю :
  • Лисенко – лисий або схожий на лисицю за хитрість.
  • Білан – за світле волосся чи шкоду.
  • Довгопол – за довгу одежу чи високий зріст.
  1. Прізвиська за походженням :
  • Полтавець, Черкасець, Київець – за місцем походження.
  • Литвин – для тих, хто походив із земель Великого князівства Литовського.
  • Мазепа – від тюркського чи польського кореня, що могло вказувати на походження (як Іван Мазепа).
  1. Прізвиська за поняттям чи статусом :
  • Кравець – той, хто шив одяг.
  • Коваль – коваль або сильна людина.
  • Сірко – від слова "сірий", можливо, за сивину чи за аналогією з вовком (як Іван Сірко).

Традиційні імена, як-от Михайло, Дмитро, Андрій, були розширеними, але в Січі іменна часто витісняли хрестильні імена, що становлять основну ідентифікацію. Наприклад, козак міг бути охрещений як Іван, але в товаристві його знали як "Кривий" чи "Сокіл". Ці прізвиська були зафіксовані в козацьких реєстрах і переказах, а деякі ставилися прізвищами для наступних поколінь.

Раніше "Телеграф" писав, як можна назвати хлопчика сильним іменем.

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