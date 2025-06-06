Як називали козаків Запорізької Січі? Відповідь вас здивує
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Козак міг бути охрещений як Іван, але в товаристві його знали як "Кривий" чи "Сокіл"
У Запорізькій Січі козаки часто отримували прізвиська або імена, які відображали їх риси характеру, зовнішності, вчинки чи походження.Козаки нерідко використовували колоритні прізвища, що ставили їх фактичними іменами в січовому товаристві.
"Телеграф" розповість, як у стародавні часи називали козаків Запорізької Січі. А також, чому їм давали прізвиська.
Варто зазначити, що у Запорізькій Січі традиційні хрестильні імена, такі як Петро, Іван, Михайло, Степан, Григорій, Олексій, Дмитро, Андрій, були дуже поширеними, після чого відповідали православному календарю та традиціям хрещення. Проте в козацькому середовищі ці імена часто доповнювалися або замінювалися прізвиськами, які краще відображали індивідуальність, вдачу, зовнішність чи вчинки козака.
- Прізвиська за характером або вчинками :
- Кривонос – за сміливість або, можливо, фізичну особливість (наприклад, Максим Кривонос).
- Хмель – за веселий чи буйний норов (як Богдан Хмельницький).
- Шило – за гострий розум або колючу вдачу.
- Гаркуша – від слова "гаркати", для гучного або красномовного козака.
- Прізвиська за зовнішністю :
- Лисенко – лисий або схожий на лисицю за хитрість.
- Білан – за світле волосся чи шкоду.
- Довгопол – за довгу одежу чи високий зріст.
- Прізвиська за походженням :
- Полтавець, Черкасець, Київець – за місцем походження.
- Литвин – для тих, хто походив із земель Великого князівства Литовського.
- Мазепа – від тюркського чи польського кореня, що могло вказувати на походження (як Іван Мазепа).
- Прізвиська за поняттям чи статусом :
- Кравець – той, хто шив одяг.
- Коваль – коваль або сильна людина.
- Сірко – від слова "сірий", можливо, за сивину чи за аналогією з вовком (як Іван Сірко).
Традиційні імена, як-от Михайло, Дмитро, Андрій, були розширеними, але в Січі іменна часто витісняли хрестильні імена, що становлять основну ідентифікацію. Наприклад, козак міг бути охрещений як Іван, але в товаристві його знали як "Кривий" чи "Сокіл". Ці прізвиська були зафіксовані в козацьких реєстрах і переказах, а деякі ставилися прізвищами для наступних поколінь.
Раніше "Телеграф" писав, як можна назвати хлопчика сильним іменем.