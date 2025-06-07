Як в Україні заробляти без диплома більше, ніж з освітою

Ринку праці потрібні електрики, техніки та будівельники

Найближчим часом на ринку праці буде спостерігатися нестача робітничих професій. Тому зараз молоді рекомендують здобувати професійно-технічну освіту.

Про це розповів "Телеграфу" заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Більше на тему можна прочитати у матеріалі: "Не йдіть на юристів та менеджерів": заступник міністра освіти про вступну кампанію, професії майбутнього та виїзд підлітків за кордон

"Ми бачимо не тільки в сучасній Україні, а й по всій Європі, що дуже часто людина з робітничою професією заробляє вдвічі, а то й втричі більше, ніж та, що має вищу освіту", — сказав він.

За його словами, це пов’язано з тим, що в наш час дуже мало молоді обирає для себе професійно-технічну освіту, хоча уряд багато інвестує у розвиток.

При цьому заступник міністра зазначив, що це пов’язано багато в чому з культурним тиском — батьки дуже часто наполягають на тому, щоб їхні діти здобували вищу освіту. Проте на ринку Європи, а останніми роками і в Україні, часто можна спостерігати картину, що 24-річні молоді люди після ВНЗ не можуть знайти місце на ринку праці та йдуть у профтех.

"Зараз ця тенденція не дуже репрезентативна, бо іноді це пов'язано більше з реаліями воєнного часу. Але навіть у нормальних обставинах така перекваліфікація була звичайною практикою, і в цьому немає нічого поганого — це частина освіти протягом усього життя", — додав він.

Нагадаємо, раніше Винницький пояснив, чому масовий виїзд українців віком 16-17 років не є катастрофою і скільки з них після цього повертаються на батьківщину.