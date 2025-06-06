Восени педагогів чекає сюрприз. Що готує Міносвіти

Заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова розповіла, що зміниться для вчителів

Восени 2025 року Міністерство освіти та науки України презентує оновлену систему підвищення кваліфікації для вчителів. Для цього буде запроваджено новий принцип фінансування.

Цей принцип восени цього року матиме назву "гроші ходять за вчителем". Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова.

Головною метою цього проєкту є зміна принципу фінансування. Уряд буде виділяти педагогу кошти, які будуть "ходити" за ним. Своєю чергою людина самостійно визначатиме, на які курси хоче витратити ці гроші.

Наразі поки немає інформації, як саме працюватиме цей механізм і через які платформи. Крім того, ще не розповіли про конкретні суми, які будуть виділяти на підвищення кваліфікації. Усе це можна буде дізнатись тільки восени цього року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватиме навчання в Україні у поточному році. "Здорожчання" торкнеться 15 спеціальностей, серед яких є менеджмент, економіка, туризм і журналістика, хоча їх популярність не відповідає потребам ринку.