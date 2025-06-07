Как в Украине зарабатывать без диплома больше, чем с образованием

Рынку труда нужны электрики, техники и строители

В ближайшем будущем на рынке труда будет наблюдаться нехватка рабочих профессий. Поэтому сейчас молодежи рекомендуют получать профессионально-техническое образование.

Об этом рассказал "Телеграфу" заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Больше по теме можно прочитать в материале: "Не идите на юристов и менеджеров": заместитель министра образования о вступительной кампании, профессиях будущего и выезде подростков за границу

"Мы видим не только в современной Украине, но и по всей Европе, что очень часто человек с рабочей профессией зарабатывает вдвое, а то и втрое больше, чем имеющее высшее образование", — сказал он.

По его словам, это связано с тем, что в наше время очень мало молодежи выбирает для себя профессионально-техническое образование, хотя правительство много инвестирует в его развитие.

При этом, замминистра отметил, что это связано во многом с культурным давлением — родители очень часто настаивают на том, чтобы их дети получали высшее образование. Однако на рынке Европы, а в последние годы и в Украине, часто можно наблюдать картину, что 24-летние молодые люди после ВУЗов не могут найти место на рынке труда и уходят в профтех.

"Сейчас эта тенденция не очень репрезентативна, потому что иногда это больше связано с реалиями военного времени. Но даже в нормальных обстоятельствах такая переквалификация была обычной практикой, и в этом нет ничего плохого — часть образования на протяжении всей жизни", — добавил он.

Напомним, ранее Винницкий объяснил, почему массовый выезд украинцев в возрасте 16-17 лет не является катастрофой, и сколько из них после этого возвращаются на родину.