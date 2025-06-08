Выяснилась жуткая правда. Стало известно, кто убил украинку и ее 6-летнюю дочь в Бельгии

Он сначала зарезал женщину и ее 6-летнюю дочь, а затем поджег дом

Сын подросток признался в убийстве двух украинок в бельгийском городе Хаасроде. 16-летний парень признал, что ранил ножом свою 46-летнюю мать и 6-летнюю сестру, а затем поджег дом.

Прокуратура Лювена подтвердила признание подростка в совершении преступления. Об этом сообщает бельгийское издание VRT и другие местные медиа.

Трагедия произошла утром 6 июня в городе Хаасроде близ Ауд-Хеверле. Приблизительно в 9:30 утра в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в доме священника на улице Милсестраат. Спасатели увидели густой дым, шедший из окон первого этажа, где жила мать с дочерью.

После ликвидации пожара пожарные обнаружили двух пострадавших. Женщина к моменту прибытия спасателей была мертвой, девочку пытались реанимировать, но спасти не удалось. "На телах обоих пострадавших были ножевые ранения. Прокуратура Лювена начала расследование двойного убийства", – отметило издание.

Пожарная экспертиза установила, что возгорание было умышленным. Украинки проживали в Бельгии уже три года. Отец погибшего ребенка сражается на фронте в Украине. Ранее считалось, что при пожаре 16-летний сын находился в школе. Мотивы убийства пока не известны. Следствие выясняет все происшествия преступления.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Луцке мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК. Возбуждено уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.