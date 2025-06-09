"Нагадують російські казки": Клімкін пояснив, що не так із мирними пропозиціями Кремля

На Заході добре розуміють, чим загрожує завершення війни на російських умовах

Російські мирні пропозиції більше нагадують їхні народні казки. А для України приймати їх означає зрештою бути знищеною як держава.

Про це розповів колишній глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв’ю "Радіо НВ". За його словами, у Європі та США добре розуміють, чим для України закінчиться мир на російських умовах.

"У російських казках там завжди вибір для головного героя — він там дивиться і бачить там ліворуч підеш, когось там втратиш. Уперед прийдеш, когось втратиш. І це російська логіка. Або одразу відходьте, втрачаєте територію, або приймаєте наші умови. І вони хочуть, щоби всі мислили категоріями російських народних казок", — сказав дипломат.

За його словами, на Заході розуміють, що Росія хоче одержати ситуацію, коли вона через Україну може почати впливати на Європу. При цьому ухвалення російських пропозицій Клімкін вважає не капітуляцією, а кроком до повного знищення української держави та української нації.

"Капітуляція, якщо говорити про історію світових воєн, вона фіксує ситуацію, коли хтось втрачає щось фундаментальне, у тому числі й у сенсі ключових своїх інтересів. А ця російська пропозиція передбачає саме знищення України як такої. І це важливо розуміти", — сказав він.

Ексглава МЗС наголошує, що тепер для вітчизняних дипломатів дуже важливо пояснити США, які у них будуть проблеми, якщо російські плани вдасться реалізувати.

Нагадаємо, колишній посол у США Валерій Чалий раніше розповів в інтерв’ю "Телеграфу", що президента США Дональда Трампа влаштує варіант України як буферної зони між Росією та Заходом.