Чи насправді Ізраїль передав Україні Patriot? Що дізналися ЗМІ

Йдеться про Patriot, що Штати надали Ізраїлю під час першої війни у Перській затоці (1990-1991 роки)

Інформація, що Україна отримала від Ізраїлю системи протиповітряної оборони Patriot, не відповідає дійсності. Проте Тель-Авів передав Києву близько сотні ракет до цих зенітних ракетних комплексів.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах, у Міноборони України та РНБО. Видання звернулася до них із цим запитанням після того, як посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю Марічці Довбенко заявив, що Ізраїль передав Україні системи ППО Patriot, які отримав від США на початку 1990 років.

Про які Patriot йдеться

Йдеться про ті Patriot, що Штати надали Ізраїлю під час першої війни у Перській затоці, відомій як операція "Буря в пустелі". З того часу ці системи перебували на озброєнні ЦАХАЛу, тепер, сказав Бродський, вони перебувають в Україні.

Водночас джерела OBOZ.UA пояснили, що Ізраїль насправді не мав передавати Україні це озброєння. Системи Patriot мали бути повернуті США.

Київ доклав зусиль, щоб Ізраїль повернув Patriot Штатам

Однак через те, що у Тель-Авіві зволікали з поверненням ЗРК, українська влада пригрозила заблокувати в'їзд хасидів в Україну, якщо ізраїльтяни не прискорять повернення Patriot США. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу кілька разів телефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб уникнути такого розвитку подій.

В ході розмови Нетаньягу пообіцяв прискорити передачу згаданих восьми Patriot Сполученим Штатам. Джерела OBOZ.UA стверджують, що ізраїльська влада запросила російських посадовців і поінформувала їх про це, наголосивши, що Ізраїль повертає Patriot США, а не передає їх Україні.

Де зараз повернуті Ізраїлем Patriot

Зараз повернуті Тель-Авівом системи протиповітряної оборони перебувають у Штатах. Це озброєння було випущене в 1991-1993 роках, тому потребує ремонту. Згідно з попередніми домовленостями, лише один із цих Patriot у 2025 році мав бути відремонтований і переданий Україні. Проте, враховуючи чинну зовнішню політику адміністрації Білого дому, не виключено, що це озброєння опиниться не в нашій країні, а на Близькому Сході.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що Україна працює над створенням власної системи ППО на кшталт Patriot. Уряд та оборонний сектор ведуть переговори з західними партнерами щодо цього.