Действительно ли Израиль передал Украине Patriot? Что узнали СМИ

Речь идет о Patriot, что Штаты предоставили Израилю во время первой войны в Персидском заливе (1990-1991 годы)

Информация, что Украина получила от Израиля системы противовоздушной обороны Patriot, не соответствует действительности. Однако Тель-Авив передал Киеву около сотни ракет для этих зенитных ракетных комплексов.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах, в Минобороны Украины и СНБО. Издание обратилось к ним с этим вопросом после того, как посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью Маричке Довбенко заявил, что Израиль передал Украине системы ПВО Patriot, полученные от США в начале 1990 года.

О каких Patriot идет речь

Речь идет о тех системах Patriot, что Штаты предоставили Израилю во время первой войны в Персидском заливе, известной как операция "Буря в пустыне". С этого времени эти системы находились на вооружении ЦАХАЛа, теперь, сказал Бродский, они находятся в Украине.

В то же время, источники OBOZ.UA объяснили, что Израиль на самом деле не должен был передавать Украине это вооружение. Системы Patriot должны были быть возвращены США.

Киев приложил усилия, чтобы Израиль вернул Patriot Штатам

Однако из-за того, что в Тель-Авиве медлили с возвращением ЗРК, украинские власти пригрозили заблокировать въезд хасидов в Украину, если израильтяне не ускорят возвращение Patriot США. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху несколько раз звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы избежать такого развития событий.

В ходе разговора Нетаньяху пообещал ускорить передачу упомянутых восьми Patriot Соединенным Штатам. Источники OBOZ.UA утверждают, что израильские власти пригласили российских чиновников и проинформировали их об этом, отметив, что Израиль возвращает Patriot США, а не передает их Украине.

Где сейчас возвращенные Израилем Patriot

В настоящее время возвращенные Тель-Авивом системы противовоздушной обороны находятся в Штатах. Это вооружение было выпущено в 1991-1993 годах, поэтому нуждается в ремонте. Согласно предварительным договоренностям, только один из этих Patriot в 2025 году должен был быть отремонтирован и передан Украине. Однако учитывая текущую внешнюю политику администрации Белого дома, не исключено, что это вооружение окажется не в нашей стране, а на Ближнем Востоке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что Украина работает над созданием собственной системы ПВО типа Patriot. Правительство и оборонный сектор ведут переговоры с западными партнерами по этому поводу.