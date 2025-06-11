"Шахедів" стане набагато більше: Маломуж розповів, як росіяни планують "кошмарити" Україну

Ракет стане менше, а дронів набагато більше

Росія посилює виробництво безпілотників, а тому за кілька тижнів щоночі над Україною можуть літати понад п’ять сотень "шахедів". Вже зараз помітно те, що кількість дронів, які окупанти запускають щоночі значно побільшало.

Про це "Телеграфу" розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки генерал армії Микола Маломуж. За його словами, не виключено, що РФ зможе виготовляти і до тисячі дронів на день.

"Ворог системно нарощує виробництво "Шахедів" та інших типів безпілотників. І справді він уже може виробляти до 500, а тепер вони мають завдання протягом двох-трьох місяців дійти до 1000. І зрозуміло такі ж пуски можуть бути — 500-600 і більше", — сказав Маломуж.

Він зазначив, що те, що зараз роблять росіяни, є терористичними ударами, оскільки вони наносяться саме по мирних об’єктах, на кшталт лікарень, пологових будинків та житлових будинків. Генерал підкреслив, що в цьому випадку не можна говорити про будь-які "акти помсти" за ту саму операцію "Павутина", оскільки Україна знищувала інструменти здійснення терору, а Росія б продовжила вбивати українців навіть якби ті нічого не робили.

Маломуж підкреслив, що у наступні тижні росіяни збільшать кількість запущених по Україні дронів, хоча ракет стане дещо менше, через пошкодження стратегічних бомбардувальників.

Нагадаємо, раніше фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Флеш розповів, чому ЗСУ не можуть збивати російські дрони, коли вони входять до українського повітряного простору.