"Шахедов" станет намного больше: Маломуж рассказал, как россияне планируют "кошмарить" Украину

Ракет станет меньше, а дронов намного больше

Россия усиливает производство беспилотников, а потому через несколько недель каждую ночь над Украиной могут летать более пяти сотен "шахедов". Уже сейчас заметно то, что количество дронов, которые оккупанты запускают каждую ночь значительно увеличилось.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж. По его словам, не исключено, что РФ сможет производить и до тысячи дронов на день.

"Враг системно наращивает производство "Шахедов" и других типов беспилотников. И действительно он уже может производить до 500, а теперь у них есть задание в течение двух-трех месяцев дойти до 1000. И понятно такие же пуски могут быть — 500-600 и больше", — сказал Маломуж.

Он отметил, что то, что сейчас делают россияне является террористическими ударами, поскольку они наносятся именно по мирным объектам, вроде больниц, роддомов и жилых домов. Генерал подчеркнул, что в этом случае нельзя говорить о каких-либо "актах мести" за ту же операцию "Паутина", так как Украина уничтожала инструменты осуществления террора, а Россия бы продолжила убивать украинцев даже если бы те ничего не делали.

Маломуж подчеркнул, что в следующие недели россияне увеличат количество запущенных по Украине дронов, хотя ракет станет несколько меньше, из-за повреждений стратегических бомбардировщиков.

Напомним, ранее специалист в области радиотехнологий Сергей Флеш рассказал, почему ВСУ не могут сбивать российские дроны, когда они входят в украинское воздушное пространство.