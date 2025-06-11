Феномен Лабубу в Украине: почему плюшевые эльфы стали популярны и сколько они стоят

Небольшие плюшевые создания с острыми ушами и загадочной улыбкой покорили не только мировые подиумы, но и сердца украинцев

В мире дизайнерских игрушек редко появляются персонажи, вызывающие столь неоднозначную реакцию. Лабубу – небольшие плюшевые эльфы-монстры с острыми ушами и широкой улыбкой – стали настоящим культурным феноменом, распространившимся далеко за пределы своего родного Гонконга.

В Украине эти необычные создания нашли особое место в сердцах людей, превратившись в нечто большее, чем просто модный аксессуар. "Телеграф" расскажет о них подробнее

Кто такие Лабубу и откуда они взялись

Лабубу — бренд дизайнерских плюшевых игрушек, созданных гонконгским художником Касингом Лунгом в сотрудничестве с китайской компанией Pop Mart. Эти персонажи — девочки-эльфы из фантастического мира The Monsters, сочетающие в себе благодать и легкую пугающую эстетику. Характерные заостренные уши, широкая улыбка с рядом зубов и большие глаза делают их одновременно привлекательными и жуткими.

Особенность Лабубу заключается в формате продаж в так называемых "слепых коробках" (blind boxes). Покупатель не знает, какой именно персонаж достанется ему, что превращает покупку в азартную игру и стимулирует коллекционирование. Этот элемент неожиданности стал одним из ключевых факторов успеха бренда.

Мировая популярность и звездная поддержка

Феномен Лабубу вышел за рамки азиатского рынка благодаря поддержке мировых звезд. Рианна, Дуа Липа и другие селебрити начали демонстрировать своих лабубу в социальных сетях, что мгновенно подняло статус игрушки до уровня модного аксессуара.

Вирусное распространение в TikTok, Instagram и Telegram сделало свое дело — хэштег #Labubu собрал миллиарды просмотров. Молодые люди начали создавать контент вокруг коллекций, показывать процесс распаковки новых игрушек и делиться эмоциями от получения редких персонажей.

Лабубу в Украине: больше чем тренд

В Украине в 2025 году игрушки Лабубу приобрели особое значение. Война кардинально изменила потребительские повадки населения — люди ищут доступные способы поднять настроение и поддержать эмоциональное состояние. Лабубу с ценой от 200 гривен стали популярным подарком и антистрессовым аксессуаром.

Украинские предприниматели быстро адаптировали тренд к национальному контексту. Локальные бренды начали выпускать кастомные версии Лабубу с украинской символикой – трезубцами и сине-желтыми лентами. Эти персонализированные игрушки стали эмблемой устойчивости и государственной идентичности.

Сколько стоят Лабубу в Украине.

В Украине цены на игрушки Лабубу в 2025 году колеблются в зависимости от формата, серии и продавца. На маркетплейсе Rozetka мягкие брелоки Лабубу можно приобрести примерно от 499 до 3500 гривен, а коллекционные наборы — от 3500 гривен и выше.

На популярной платформе OLX цена за одну игрушку Лабубу обычно варьируется от 300 до 800 гривен. Хотя можно найти предложения и от 200 гривен, а также более дорогие варианты до 1500 гривен и более, в зависимости от редкости и состояния товара.

Психологический аспект популярности

Психологи объясняют феномен Лабуба несколькими факторами. Во-первых, эти игрушки удовлетворяют потребность в коллекционировании и контроле в условиях неопределенности. Во-вторых, их неоднозначная эстетика позволяет людям выражать индивидуальность и бунтарский дух. Для поколения Z и молодых людей Лабубу стали способом самовыражения. Необычный дизайн игрушек резонирует с эстетикой современной цифровой культуры, где границы между милым и жутким часто стираются.

Культурный феномен цифровой эры

Лабубу в Украине – это не просто модный тренд, а культурный феномен, объединяющий поколение через творчество, азарт коллекционирования и индивидуальность. Вирусная популярность в социальных сетях делает эту игрушку символом современной цифровой культуры.

Особенно интересно наблюдать, как украинцы адаптируют глобальные тренды к своей реальности. Лабубу стали не просто игрушками, а компаньонами в сложные времена, символами надежды и возможности обрести радость даже в самых маленьких вещах.

Критика и контроверсии

Несмотря на популярность, Лабубу вызывают и критику. Некоторые родители выражают обеспокоенность по поводу влияния необычного дизайна на детей. Однако в Украине нет массовых протестов или официальных ограничений этих игрушек. Критики также указывают на коммерческий аспект феномена — формат слепых коробок может стимулировать чрезмерное потребление и создавать зависимость от азартной компоненты покупок.

В то же время некоторые пользователи в Instagram и ТикТок назвали игрушки оккультными и духовно-вредными. Существуют даже конспирологические теории относительно того, как милые монстрики могут вас прослушивать, по этому не советуют смотреть игрушке в глаза. Однако это только догадки.

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