Москва намагалася його знищити: як виглядає найбільший бункер в Україні та де він знаходиться

Цей бункер, найімовірніше, здатний витримати ядерну атаку

В Україні є по-справжньому унікальний військовий об’єкт — бункер, який набагато більше, ніж у Києві, адже його підземні тунелі розтягнулися більш ніж на кілометр. Це найбільша споруда такого типу на території нашої країни.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про найбільший бункер в Україні та як він виглядає. Ми дізналися, які таємниці він може приховувати.

Який виглядає найбільший бункер в Україні й де знаходиться

Бункер Лінії Арпада – найбільший бункер на території України. Він знаходиться на Закарпатті у селі Велика Грабівниця. Його збудували угорці під час Другої світової війни й ця споруда була частиною оборонної лінії Арпада.

Найбільший бункер в Україні

Будували його у повній таємності, а місцевим жителям казали, що займаються будівництвом лікарні. Усі основні роботи в ньому проводилися солдатами робітників штрафбатальйонів угорської та румунської армії.

Бункер був збудований угорцями під час Другої світової війни

Відомо, що підземний тунель проходить на глибині 30-50 метрів під землею і здатний витримати будь-яку атаку з повітря, зокрема ядерну. Лінія оборони складалася з окремих вузлів, які перекривали дороги та перевали у Карпатах. В Україні така лінія споруд становила близько 300 кілометрів, ще майже 400 кілометрів вона йшла румунськими Карпатами.

Усередині бункеру знаходилися склади, казарми та лікарня

Масштаби цього військового об’єкта вражають, усередині нього були склади, лікарні, казарми та чотири доти, а навколо п’яти входів було поставлено гармати та кулемети. Таємничі підземелля бункера мають довжину понад кілометр, але для туристів відкрито лише 500 метрів колій.

Карта найбільшого бункера в Україні

Насправді точне призначення бункера залишається таємницею, можливо, відповідь можна знайти у документах під грифом "Цілком таємно" десь у будапештських архівах. Експерти припускають, що будувати такий масштабний об’єкт виключно для оборони було недоцільним, тому його могли використовувати й для інших цілей, наприклад там могла бути секретна лабораторія.

Бункер будували у повній секретності

Слід зазначити, що свою військову оборонну місію величезний бункер так і не виконав. За два тижні Радянська Армія його захопила. За наказом Сталіна війська НКВС намагалися знищити всі об’єкти Лінії Арпада, у тому числі й бункер, входи до підземних тунелів було підірвано. І в такому стані він перебував понад 20 років, спочатку його охороняли, а після розпаду СРСР віддали об’єкт на баланс місцевої сільської ради і за нього "взялися" вандали.

Наразі туристи можуть відвідати цей військовий об’єкт

Але попри зусилля Росії, підземні входи бункера вціліли. А у 2012 році було проведено відродження об'єкта. Бункер очистили, викачали з нього воду, відреставрували, оновили та невдовзі відкрили для туристів.

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