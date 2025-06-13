Чи можна вже купатися на пляжах Одещини? Що показали проби води

"Телеграф" отримав офіційну відповідь від центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України

Закриті пляжі Одеси та інших курортів України викликають чимало питань, особливо в контексті якості води. Чи дійсно наразі в морі зафіксовано викид нафтопродуктів або розвиток небезпечних мікроорганізмів, а також, за яких показників пляжі безпечні для купання.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це звернувшись до Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. У відомстві відповіли не на всі питання, однак деяку інформацію все ж надали.

"Згідно затвердженого плану моніторингових досліджень обʼєктів навколишнього середовища в Одеській області на 2025 рік відбір проб та лабораторні дослідження морської води вздовж узбережжя області розпочато з 26.05.2025", — йдеться у повідомленні.

Якість проб води на пляжах Одеської області

Зазначається, що у пробах не було виявлено перевищення гігієнічних нормативів. Також вміст нафтопродуктів не встановлено. Водночас відомство не навело ані показники норми, ані отримані результати, аби їх можна було порівняти.

До того ж питання того, за яких показників пляжі закривають та які норми мають бути, аби відкрити їх, Одеський обласний центр залишив без відповіді. Там наголосили, що певні дані не можуть поширювати на широку публіку, а також, що вже давали відповідь "Телеграфу" на деякі питання ще в травні 2025. Зауважимо, що тоді відомство також не надало дані про норми якості води, керуючись тим, що ця інформація "не відноситься до публічної".

Виходить, що наразі, за словами Одеського ОЦКПХ, вода на узбережжі відповідає нормам та немає домішок нафтопродуктів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як працюватимуть українські пляжі влітку 2025 року та де можна відпочити.