Можно ли уже купаться на пляжах Одесской области? Что показали пробы воды

"Телеграф" получил официальный ответ от центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины

Закрытые пляжи Одессы и других курортов Украины вызывают множество вопросов, особенно в контексте качества воды. Действительно ли сейчас в море зафиксирован выброс нефтепродуктов или развитие опасных микроорганизмов, а также при каких показателях пляжи безопасны для купания.

"Телеграф" решил выяснить это, обратившись в Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. В ведомстве ответили не на все вопросы, однако некоторую информацию все же предоставили.

"Согласно утвержденному плану мониторинговых исследований объектов окружающей среды в Одесской области на 2025 год, отбор проб и лабораторные исследования морской воды вдоль побережья области начаты с 26.05.2025", — говорится в сообщении.

Качество воды на пляжах в Одесской области

Отмечается, что в пробах не выявлено превышения гигиенических нормативов. Также содержание нефтепродуктов не установлено. В то же время, ведомство не привело ни показатели нормы, ни полученные результаты, чтобы их можно было сравнить.

К тому же вопрос того, по каким показателям пляжи закрывают и какие нормы должны быть, чтобы открыть их, Одесский областной центр оставил без ответа. Там подчеркнули, что определенные данные не могут распространять на широкую публику, а также, что уже давали ответ "Телеграфу" на некоторые вопросы еще в мае 2025 года. Заметим, что тогда ведомство также не предоставило данные о нормах качества воды, руководствуясь тем, что эта информация "не относится к публичной".

Выходит, что сейчас, по словам Одесского ОЦКПХ, вода на побережье соответствует нормам и нет примесей нефтепродуктов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как будут работать украинские пляжи летом 2025 года и где можно отдохнуть.