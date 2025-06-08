"Купатися скоро теж буде платно": ціни на пляжах Одеси здивували українців

Без оренди шезлонгу не обійтися через велику кількість людей

Українці обурилися цінами на одеському пляжі на шезлонги та парасольки. Вони скаржаться, що хоч лежати на піску й безкоштовно, але там немає місць. Деякі коментатори пишуть, що скоро доведеться платити за те, щоб скупатися в морі.

Цінами на оренду шезлонгів та парасольок поцікавився один із місцевих Telegram-каналів. На якому з пляжів знімалося відео, автор публікації не уточнив, проте ясно, що це було одне з безкоштовних місць відпочинку.

Сьогодні вільний вхід зберігся на пляжах: "Лузанівка", "Собачка", "Аркадія" в районі ротонди, муніципальному спортивному пляжі на 14 станції Фонтану, а також на 11 станції Фонтану.

З ролика ясно, що за оренду парасольки чи шезлонгу доведеться віддати 200 грн. Такі ціни обурили українців.

Варто зазначити, що на комерційних пляжах, таких як Ібіца, ціни взагалі кусаються. За шезлонг біля моря можна заплатити 400-600 грн, а за шезлонг біля басейну – 700-900 грн. Подвійний шезлонг коштуватиме 2000-2700 грн, а м’який майданчик – від 2500 до 5000 грн, залежно від наявності VIP-сервісу.

На Ібіці можна орендувати бунгало для великої компанії за 350-450 грн на весь день.

Крім того, на цьому пляжі надаються послуги камери зберігання за ціною 100 грн, при цьому заставна вартість ключа від неї вдвічі більша. Також на Ібіці можна взяти рушник напрокат. Вартість оренди 200 грн, а сума застави – 800.

Раніше ми розповіли, скільки коштуватиме "безкоштовна" екскурсія Дерибасівською. Туристи скаржаться, що їх "розводять".