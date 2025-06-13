Укр

ВСУ зайдут на две недели? Загородний объяснил, как Украине ликвидировать угрозу удара из Приднестровья

Автор
Игорь Тимофеев
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Колаж Телеграфу Новость обновлена 13 июня 2025, 16:30

Официальный Кишинев может подать ноту протеста и успокоиться

Кишинев и Бухарест являются союзниками Киева в противостоянии российской агрессии, поскольку интересы Кремля не ограничиваются только территорией Украины. Мы должны поддерживать тесные отношения с Румынией и Молдовой, ведь на территории последней разместились войска РФ.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, как ВСУ могут устранить российскую угрозу Украине со стороны Приднестровья.

— Не исключаю военной операции на территории Приднестровья в формате: "зашли на две недели", а затем отдали нашим партнерам (официальным властям Молдовы) "ключи от квартиры", где сидело сепаратистское образование в виде Приднестровья, — говорит политический эксперт.

По его словам, Украина, Молдова и Румыния должны согласовать позиции.

— Если эта операция и будет, то максимум, что должна сделать Молдова — написать ноту протеста, а потом успокоиться. Потому что Украина может ликвидировать этот анклав и отдать Молдове промышленность, которая находится на левом берегу [Днестра]: гидроэлектростанцию в Дубоссарах, Кучурганскую ГРЭС, с которой Молдова вынуждена покупать электроэнергию, и многое другое, — говорит политолог.

По его мнению, Бухарест тоже заинтересован в решении вопроса Приднестровья, поскольку имеет очень плотные связи с Кишиневом, а румынский язык признан в Молдове официальным.

— Поэтому это правильный подход президента Зеленского в организации такой конференции (на полях саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" Владимир Зеленский, президент Молдовы Мая Санду и президент Румынии Никушор Дан провели отдельную встречу. — Ред.) и демонстрации нашего взаимодействия с этими странами, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в феврале 2023-го более половины украинцев считали, что Киев должен помочь Кишиневу демилитаризовать и вернуть Приднестровье в состав Молдовы военным путем в случае официального запроса молдавских властей.

Теги:
#Молдова #Румыния #Приднестровье #ПМР #Тарас Загородний