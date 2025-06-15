Неподалік Житомира є "блакитна лагуна": де це і як виглядають українські Мальдіви (фото, відео)

Тут ви можете безплатно відпочити в наметах і насолодитися кришталевою водою

В Україні є місця для відпочинку з пляжами, які нічим не гірші за зарубіжні — і за чистотою води, і за красою. Одне з таких – Дружбівський кар’єр у Житомирській області. Про нього почали говорити лише кілька років тому.

Це місце приваблює своєю природною мальовничістю: бірюзова гладь штучного озера обрамлена білим піском, а узбережжя потопає у хвойному лісі. Тут можна насолодитися пляжним відпочинком далеко від галасливих курортів.

Дружбівський кар’єр: як виглядає

Дружбівське чисте озеро з прозорою водою утворюється природно завдяки підземним джерелам. У ньому відсутні водорості та мул, тому воно виглядає як безкрайня лагуна, при цьому тут водяться риби та раки. Максимальна глибина озера сягає 30 метрів.

Де зупинитись: ціни на відпочинок

Вхід на територію кар’єру вільний – платити не потрібно. Однак житла поблизу немає, тому для багатоденного перебування краще взяти намет і отаборитися прямо на місці. Це також абсолютно безплатно. У сусідньому селі є магазин, де можна купити деякі продукти. Але все ж таки провіант краще заздалегідь взяти з собою в поїздку.

Для тих, кому не шкода витратитися, у 2024 році заповзятливі люди встановили платні купола з двома спальними місцями. Оренда одного купола на двох починається від 2,5 тисяч гривень за добу.

Ви також можете вибрати проживання в готелях. Наприклад, тримісний номер у сусідніх Лугинах коштуватиме від 600 гривень:

Як дістатися до кар’єру на Житомирщині

Найближчим великим населеним пунктом до Дружбівського кар’єру є Житомир. Сюди регулярно курсують прямі поїзди з Києва, Харкова, Дніпра, Львова та інших міст України. Від Житомира у бік кар’єру, розташованого біля села Дружба, вирушають маршрутки.

З центрального автовокзалу Житомира регулярно відходять автобуси до села Дружба. Вам потрібно вибрати маршрут, що прямує за напрямом Житомир-Дружба. Також ви можете вирушити до житомирських Мальдів на своєму авто.

Відвідати кар’єр можна у складі організованої екскурсії. Наприклад, туроператор "Відпочинок на всі 100" пропонує тури та поїздки до цього мальовничого місця.

Де знаходиться Дружбівський кар’єр. Фото: Google Maps

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