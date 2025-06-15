Недалеко от Житомира есть "голубая лагуна": где это и как выглядят украинские Мальдивы (фото, видео)

Здесь вы можете бесплатно отдохнуть в палатках и насладиться кристальной водой

В Украине есть места для отдыха с пляжами, которые ничем не хуже зарубежных — и по чистоте воды, и по красоте. Одно из таких — Дружбовский карьер в Житомирской области. О нем стали говорить всего несколько лет назад.

Это место привлекает своей природной живописностью: бирюзовая гладь искусственного озера обрамлена белоснежным песком, а побережье утопает в хвойном лесу. Здесь можно насладиться пляжным отдыхом вдали от шумных курортов.

Дружбовский карьер: как выглядит

Дружбовское чистое озеро с прозрачной водой образуется естественным образом благодаря подземным источникам. В нем отсутствуют водоросли и ил, поэтому оно выглядит как бескрайняя лагуна, при этом здесь водятся рыбы и раки. Максимальная глубина озера достигает 30 метров.

Где остановиться: цены на отдых

Вход на территорию карьера свободный — платить не нужно. Однако жилья поблизости нет, поэтому для многодневного пребывания лучше взять с собой палатку и разбить лагерь прямо на месте. Это тоже абсолютно бесплатно. В соседней селе есть магазин, где можно купить некоторые продукты. Но все же провиант лучше заранее взять с собой в поездку.

Для тех, кому не жалко потратиться, в 2024 году предприимчивые люди установили платные купола с двумя спальными местами. Аренда одного купола на двоих начинается от 2,5 тысячи гривен за сутки.

Вы так же можете выбрать проживание в отелях. Например, трехместный номер в соседних Лугинах будет стоить от 600 гривен:

Как добраться к карьеру на Житомирщине

Ближайшим крупным населенным пунктом к Дружбовскому карьеру является Житомир. Сюда регулярно курсируют прямые поезда из Киева, Харькова, Днепра, Львова и других городов Украины. От Житомира в сторону карьера, расположенного возле села Дружба, отправляются маршрутки.

С центрального автовокзала Житомира регулярно отходят автобусы до села Дружба. Вам нужно выбрать маршрут, следующий по направлению Житомир-Дружба. Также вы можете отправиться к житомирским Мальдивам на своем авто.

Посетить карьер можно в составе организованной экскурсии. К примеру, туроператор "Отдых на все 100" предлагает туры и поездки к этому живописному месту.

Где находится Дружбовский карьер. Фото: Google Maps

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