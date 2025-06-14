Де в Україні можна піднятися на "Цицьку" з хрестом і як вона виглядає (фото)
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Перлина Закарпаття, що підкорює гумором і краєвидами
Закарпаття завжди дивує не лише красою природи, а й незвичними назвами визначних місць. Тут мандрівників особливо привертає увагу гора Цицька — вершина, яка завдяки своїй "жіночій" формі отримала жартівливе ім’я від багатьох туристів.
Гора з незвичайною назвою височіє на околицях смт Воловець — у самому серці Закарпатської області. Це місце вже давно стало улюбленим для піших мандрівок, фотосесій і відпочинку на природі.
Жарт і краса природи у Карпатах
Офіційно ця вершина має назву Воскресенський Верх і має висоту близько 1219 метрів над рівнем моря. Свій жартівливий псевдонім гора отримала через характерну округлу форму, що з певного ракурсу нагадує жіночі груди. Саме це зробило її популярною серед туристів, блогерів та фотографів, які активно діляться світлинами з вершини в соціальних мережах.
Ідеальний похід для вихідного дня
Найзручніше розпочати маршрут з центру смт Воловець, неподалік залізничної станції. Стежка пролягає через вулиці Привокзальну, Шевченка та Левка Коберського, далі — по стежці до вершини, де встановлено восьмиметровий православний хрест.
Підйом займає в середньому 1–1,5 години, і підходить навіть для малодосвідчених туристів. Для більш досвідчених мандрівників доступний кільцевий маршрут через вершини Темнатик і Плай.
Головна нагорода — видовищні краєвиди
З вершини Цицьки відкриваються панорами на Воловецьку улоговину, Боржавський хребет, гору Пікуй, а в ясну погоду видно навіть частину Вододільного хребта. Враження підсилює спокійна атмосфера: навколо — лише гори, ліс і вітер.
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