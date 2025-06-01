Чорна смуга для російських поїздів: Україна висадила в повітря військовий "товарняк", загарбники в люті (карта)

Ключову логістичну артерію росіян на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушено

Українська розвідка підірвала російський військовий потяг на окупованій частині Запорізької області. Цистерни та товарні вагони пішли під укіс.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ. За даними розвідників, у ніч на 31 травня "товарняк" рухався у бік тимчасово окупованого Криму, проте поблизу населеного пункту Якимівка, що під Мелітополем, пролунав вибух, який відправив його під укіс.

Повідомляється, що поїзд складався з цистерн із пальним та товарних вагонів.

"Ключова логістична артерія росіян на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена", — зазначають у ГУР.

Після успішної операції ГУР на залізниці загарбники оголосили "план-перехват — населеними пунктами нишпорять патрулі Росгвардії, а на блок-постах посилені перевірки. Вороги особливо прискіпливі до всіх, хто в’їжджає або їде.

Варто зазначити, що російським поїздам не щастить уже другу добу. Нагадаємо, що в ніч на 1 червня на території Росії впало відразу два мости. В обох випадках серйозно постраждали потяги. Однак причетність Україні в даних випадках нічим не підтверджена. Ба більше, в мережі існують версії, що події з мостами є терактами, організованими Росією. На думку журналіста Вадима Денисенка, – це кривава вистава для Трампа.

Докладніше про загадкові інциденти з мостами в РФ можна прочитати, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що в ніч проти 28 травня українські дрони в Підмосков’ї атакували технопарк "Елма" у Зеленограді та завод "Райдуга" ім. Березняка" у Дубні.