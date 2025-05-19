У Криму видалася безсонна нічка: дрони долетіли одразу до кількох районів

Неспокійно будо у Джанкойському та Красногвардійському районах

З опівночі і до першої години ночі 19 травня у Криму лунали вибухи. Джанкойський і Красногвардійський райони були нібито атаковані БПЛА.

Згідно з повідомленнями, які пише паблік "Кривський вітер", минулої ночі, з опівночі до першої години спостерігалася активність безпілотних літальних апаратів.

Також повідомлялось про спроби збиття БПЛА. У Джанкої ймовірніше поблизу району 7-ї школи через влучення в один з будинків виникла пожежа. Також повідомляється про пожежі та приліт у районі вулиці Толстого.

У Красногвардійському також могли лунати вибухи. Туди прямували швидкі та пожежні автомобілі.

Наразі Міноборони РФ не коментувало ці події. Офіційної інформації про наслідки атаки БПЛА немає так само і від України.

Нагадаємо, що нещодавно в Криму була неспокійна ніч і ранок, вибухи чули в кількох населених пунктах окупованого півострова. Біля Перевального (Сімферопольський район) в результаті нічної атаки загорівся військовий склад, зранку продовжувалась детонація боєприпасів.

Окрім цього, раніше "Телеграф" писав, що росіяни розмістили значну кількість комплексів протиповітряної оборони в Криму, та продовжують посилювати це угруповання попри постійні втрати. Комплекси ППО росіян прикривають Крим з усіх боків. Окупанти бояться, що Україна влаштує десантну операцію на півострів.