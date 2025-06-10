Клеїтимуть лого "АвтоВАЗ"? У Росії хочуть оригінально "покарати" Renault за допомогу Україні

Депутат з Криму погрожує французькому автовиробнику

Депутат Держдуми від тимчасово окупованого Криму заявив, що логотип Renault потрібно заборонити в Росії як фашистський символ. Михайло Шеремет розгнівався через те, що французька компанія хоче виробляти дрони в Україні.

Окупант каже, що таким чином можна "покарати" автовиробника за співпрацю з нашою країною. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на слова чиновника.

Шеремет заявив, що заборона логотипу стане "блоком для автоконцерну на роботу в Росії". Депутат також погрожував, що росіяни можуть завдати удару по заводу Renault в Україні.

Росіяни в соцмережах уже почали висміювати таку ініціативу своїх же чиновників. Вони визнають абсурдність пропозиції визнати автомобільний логотип нацистським символом. Деякі користувачі називають заяву Шеремета безглуздою та нарікають на рівень своїх політиків.

Раніше Bloomberg писав про переговори французького автовиробника Renault з Міністерством оборони Франції щодо виробництва дронів в Україні. За даними агентства, компанія обговорювала створення виробничих ліній для безпілотників разом з невеликою французькою оборонною фірмою. Дрони планували виробляти як для українських, так і французьких військових. Міністерство оборони Франції відмовилося коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Умєров розповів про важливе рішення щодо українських дронів. Виробництво дронів вийде на новий рівень.