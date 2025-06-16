У Украины и Израиля общий враг? Что ответил искусственный интеллект

Тегеран враждебен обеим странам

Иран обстреливает Израиль баллистическими ракетами. Тегеран также союзник России в войне против Украины.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту ChatGPT с вопросом, является ли Иран сейчас общим врагом для Израиля и Украины. ИИ отметил, что ответ зависит от трактовки слова враг — в военном, политическом или идеологическом смысле.

Главный враг Украины – это Россия, которая ведет полномасштабную войну против Украины с 2022 года. Основная угроза для Израиля — это ХАМАС, а также поддерживаемые Ираном группировки в Ливане (Хезболла) и Сирии. Кроме того, Израиль воспринимает Иран как стратегического врага из-за ядерной программы и поддержки антиизраильских сил в регионе.

Является ли Иран общим врагом

Искусственный интеллект констатировал, что Иран поддерживает как врага Украины — РФ, так и врага Израиля — ХАМАС, Хезболла и других атакующих Израиль террористов. Поэтому косвенно Иран является врагом обеих стран.

Россия – неофициальный противник Израиля

Формально не объявлял Россию врагом, однако между ними есть напряжение. Россия сотрудничает с Ираном и ХАМАС, а ее официальные лица откровенно обвиняли Израиль в ситуации в Газе. Однако Израиль не заинтересован в том, чтобы обострять отношения с РФ из-за ситуации в Сирии. Это одна из причин, почему Израиль воздерживается от четкой поддержки Украины оружием.

Следует отметить, что Сирия, Израиль и Россия находятся в сложном треугольнике отношений. Россия является ключевым союзником правительства Сирии и имеет военное присутствие в стране, в то время как Израиль проводит операции против иранских целей в Сирии и взаимодействует с Россией во избежание конфликтов.

По заключению ИИ, можно сказать, что Иран — общий враг Украины и Израиля. Что касается России, то она является открытым врагом Украины и потенциальным или опосредованным противником Израиля.

Как сообщал "Телеграф", Кремль не просто так внезапно выступил с предложением побыть "посредником" в примирении между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке, благосклонно встретившимся в Вашингтоне. Российский глава Владимир Путин рассчитывает своим "миротворчеством" отвлечь внимание от войны в Украине.