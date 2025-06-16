"Бракує авторитету": Макрон поглузував з ідеї Трампа зробити Путіна посередником між Іраном та Ізраїлем

Макрон поглузував з ідеї Трампа, вказавши на відсутність авторитету у Росії

Президент Франції Еммануель Макрон висміяв та відкинув ідею президента США Дональда Трампа щодо того, щоб зробити воєнного злочинця та російського правителя Володимира Путіна посередником між Іраном та Ізраїлем. Росія в очах європейців – держава без авторитету.

Про це повідомило видання The Times of Israel із посиланням на заяву, яку Макрон зробив під час візиту до Гренландії. Макрон підкреслив, що Росії "бракує авторитету" для таких посередницьких зусиль, щоб там не думав з цього питання Трамп.

"Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності та вирішила не поважати Статут ООН протягом кількох років, може бути посередником", – додав він.

Нагадаємо, що Трамп 14 червня, у свій 79-й день народження, поговорив з очільником Росії Володимиром Путіним. Їх розмова тривала майже годину. Серед іншого, Путін запропонував свої "послуги" у примиренні Ірану та Ізраїлю – а у Вашингтоні вирішили, що не бачать жодних проблем у тому, щоб Путін був посередником.

13 червня Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Було здійснено кілька атак, а війна на Близькому сході сильно загострилась. При цьому в США вже підтвердили, що частину американських систем ППО, які мали передати Україні, віддали на Близькій схід. Іран ввечері 13 червня заявив, що випустив "сотні ракет" в напрямку Ізраїля. Вибухи прогриміли в Тель-Авіві та інших містах. До 00:00 14 червня Іран встиг випустити дві хвилі ракет по Ізраїлю, після опівночі – третю хвилю ракет, а ближче до ранку 14 червня – четверту ракетну хвилю. В Тегерані це назвали відповіддю на ізраїльський удар по іранських ядерних об'єктах в ніч на 13 червня.

15 червня Іран також влаштував ракетний обстріл Ізраїлю. Внаслідок атаки по місту Бат-Ям загинуло п'ятеро громадян України: запущена іранцями балістична ракета знищила житловий будинок.

Більше про війну Ізраїлю та Ірану читайте в матеріалі "Телеграфу", де зібрані усі подробиці: "Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Деталі та найголовніше (оновлюється)".