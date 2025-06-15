Хочуть вбити Трампа та отримати ядерну зброю: Нетаньяху пояснив, чому Ізраїль атакував Іран

Нетаньяху стверджує, що у планах іранського режиму було вбивство як прем'єра Ізраїля, так і президента США Трампа

Іран планував отримати ядерну зброю, що загрожувало Ізраїлю ядерним ударом. До того ж, Тегеран нібито планував вбити ізраїльського прем'єр-міністра Біньянміна Нетаньяху та президента США Дональда Трампа, саме тому Ізраїль почав атаку на Іран.

Про це заявив безпосередньо сам Нетаньяху в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Він заявив, що Ізраїль, мовляв, не мав вибору, оскільки ядерна зброя в руках Ірану означала б знищення ізраїльської держави.

"По-перше, загроза з боку Ірану, який поспішав взяти на озброєння свій збагачений уран для створення атомних бомб з конкретним і задекларованим наміром знищити нас. По-друге, поспіх у збільшенні їхнього арсеналу балістичних ракет до такої потужності, що вони матимуть 3600 одиниць зброї на рік", – пояснив прем'єр.

Нетаньяху також сказав, що у планах іранського режиму було вбивство як прем'єра Ізраїля, так і президента США Трампа. Тегеран, заявив він, вважає Трампа загрозою для планів отримання ядерного озброєння та перешкодою на шляху до контролю над Близьким Сходом. Тому Іран активно працює над підготовкою та реалізацією вбивства американського президента, а також намагався вбити й самого прем'єра.

"Вони запустили ракету прямо у моє спальне вікно… Вони хочуть його вбити. Слухайте, він для них ворог номер один. Він убив Касема Сулеймані. Він дуже чітко дав зрозуміти, в тому числі й зараз: "Ви не можете мати ядерну зброю, а це означає, що ви не можете збагачувати уран". Він рішучий лідер. Він ніколи не йшов шляхом слабких спроб домовитися, як це робили інші", – заявив прем'єр.

Також Нетаньяху спростував публікацію ЗМІ про те, що Тель-Авів звернувся до Вашингтона із планом ліквідації верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї, але отримав відмову та заборону на такі дії. Він назвав це "розмовами, яких ніколи не було".

"Але я можу сказати вам, що ми робимо те, що повинні робити, і будемо робити те, що повинні робити. І я думаю, що Сполучені Штати знають, що добре для Сполучених Штатів", – зазначив прем'єр.

Нагадаємо, що Іран ввечері 13 червня заявив, що випустив "сотні ракет" в напрямку Ізраїля. Вибухи прогриміли в Тель-Авіві та інших містах. До 00:00 14 червня Іран встиг випустити дві хвилі ракет по Ізраїлю, після опівночі – третю хвилю ракет, а ближче до ранку 14 червня – четверту ракетну хвилю. В Тегерані це відповіддю на ізраїльський удар по іранських ядерних об'єктах в ніч на 13 червня.

15 червня Іран також влаштував ракетний обстріл Ізраїлю. Внаслідок атаки по місту Бат-Ям загинуло п'ятеро громадян України: запущена іранцями балістична ракета знищила житловий будинок.

Більше про війну Ізраїлю та Ірану читайте в матеріалі "Телеграфу", де зібрані усі подробиці: "Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Деталі та найголовніше (оновлюється)".