Якщо Зеленський одягне костюм — ви можете заробити. Які умови та яка ймовірність

Оптимістів зараз небагато

У цифровому світі та з доступом до новин у режимі онлайн, різного роду "ділки" знаходять можливість заробити практично на всьому. Наприклад, на спеціальних платформах приймають ставки на те, чи одягне президент України Володимир Зеленський костюм.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті ринку прогнозів Polymarket, поки користувачі не дуже оптимістичні в цьому плані. Лише 7% людей, які зробили ставку, упевнені, що Зеленський радикально змінить образ до кінця місяця. Варто зазначити, що сам глава держави раніше казав, що одягне костюм уже після завершення війни.

На графіку видно, що ставки почали приймати 23 травня, а завершать — 30 червня. Відразу після початку прийому ставок знайшлося лише 10% оптимістів, проте перед другим раундом переговорів у Стамбулі кількість таких підскочила відразу до 56%.

Сувора реальність після цього завдала удару очікуванням і після 3 червня ця ймовірність не перевищує 10%.

Якщо зараз поставити 100 доларів на те, що Зеленський одягне костюм, то можна буде повернути 1200 доларів. Якщо піти з усіма, то повернути можна буде лише 106 доларів. Попри те, що результат є вкрай очевидним, користувачі платформи зробили ставок більш ніж на 400 тисяч доларів. А дехто навіть нагадує, що Зеленський відвідає зустріч країн "Великої сімки", яка пройде 15-17 червня.

Як повідомлялося раніше, на цьому ж сайті також приймали ставки на те, чи вибачиться мільярдер Ілон Маск перед президентом США Дональдом Трампом.