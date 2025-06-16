Буданов показав величезний шрам на руці: блогер пояснив, що відбувається зі здоров’ям голови ГУР

Глава ГУР МО кілька разів отримував поранення

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов показав шрам на руці. Сталося це, коли він отримував нагороду від голови ДСНС за проведення унікальної рятувальної операції у Києві.

Український політолог та блогер Кирило Сазонов зазначив, що стан здоров’я головного розвідника країни публічно не коментується. Однак він все ж таки провів аналіз того, де і за яких обставин Буданов міг його отримати.

"За зовнішніми ознаками, це схоже на шрам від серйозного поранення правого плеча. Точно ушкоджено м’які тканини. Якщо придивитися до його осанки, то можна зробити висновок, що ушкоджено також суглоби. Рухомість збережено, отже нервовий пучок не задітий. Загалом, функція руки не порушена", — сказав Сазонов.

Блогер зазначив, що глава ГУР раніше згадував про кілька поранень. Під час одного з них куля влучила в руку і вибила ліктьовий суглоб. Через це рука досі погано згинається.

Сазонов зазначив, що найважчим було друге поранення, під час якого біля Буданова вибухнула протипіхотна міна. Уламки пробили спину та шию, а один з них залишився в тілі біля серця, оскільки діставати його небезпечно.

Розвідник після цього пройшов п’ять кілометрів до точки евакуації. Глава ГУР розповідав, що поранення було тяжким, але "жити можна".

"Що тут додати? Можливості людського організму здатні вражати. Втім, важливо зважати і на людину, яка не ламається навіть в таких ситуаціях. Хочеться вірити, що Кирило Буданов ще не раз нас здивує. Звісно шрами, як кажуть, тільки прикрашають чоловіка. Але сподіваюсь, що в майбутньому він зможе уникнути подібних ушкоджень", — додав блогер.

Кирило Буданов отримав нагороду від ДСНС

Шрам на руці Буданова крупним планом

Як повідомлялося раніше, напередодні Буданов отримав нагороду від президента Польщі. Золотий хрест ордену "За нагороди перед Польщею" вважається однією з найвищих нагород республіки.