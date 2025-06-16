Буданов показал огромный шрам на руке: блогер объяснил, что происходит со здоровьем главы ГУР

Глава ГУР МО несколько раз получал ранения

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов показал шрам на руке. Произошло это, когда он получал награду от главы ГСЧС за проведение уникальной спасательной операции в Киеве.

Украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов отметил, что состояние здоровья главного разведчика страны публично не комментируется. Однако он все же провел анализ того, где и при каких обстоятельствах Буданов мог его получить.

"По внешним признакам, это похоже на шрам от серьезного ранения правого плеча. Точно повреждены мягкие ткани. Если присмотреться к его осанке, то можно заключить, что повреждены также суставы. Подвижность сохранена, так что нервный пучок не задет. В общем, функция руки не нарушена", — сказал Сазонов.

Блогер отметил, что глава ГУР упоминал о нескольких ранениях. Во время одного из них пуля попала в руку и выбила локтевой сустав. Из-за этого рука до сих пор плохо сгибается.

Сазонов отметил, что самым тяжелым было второе ранение, во время которого возле Буданова взорвалась противопехотная мина. Обломки пробили спину и шею, а один из осколков остался в теле возле сердца, поскольку доставать его опасно.

Разведчик после этого прошел пять километров до точки эвакуации. Глава ГУР рассказывал, что ранения было тяжелым, но "жить можно".

"Что здесь добавить? Возможности человеческого организма способны поражать. Впрочем, важно учитывать и человека, который не ломается даже в таких ситуациях. Хочется верить, что Кирилл Буданов не раз нас удивит. Конечно шрамы, как говорится, только украшают мужчину. Но надеюсь, что в будущем он сможет избежать подобных повреждений", — добавил блогер.

Кирилл Буданов получил награду от ГСЧС

Шрам на руке Буданова крупным планом

Как сообщалось ранее, накануне Буданов получил награду от президента Польши. Золотой крест ордена "За заслуги перед Польшей" считается одной из самых высоких наград республики.