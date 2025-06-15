"А далі – портрет Путіна?": привітання Пентагону з триколором викликало скандал у мережі (фото)

Користувачі мережі обговорюють загадкові нюанси на зображенні

У День прапора в США Пентагон опублікував привітання, але на зображенні помітили елементи, схожі на російський триколор. У мережі почалася хвиля обурень із цього приводу.

Відповідне повідомлення з’явилося на сторінці Міністерства оборони США у Twitter. Збоку на зображенні зображений прапор США, а по центру є дві емблеми, що нагадують російські прапори.

"З Днем прапора! Давайте вшануємо емблему нашої країни та зірки та смуги, які об’єднують нас усіх. Коли ми демонструємо прапор нашої країни та розмірковуємо про цінності, які він представляє, давайте святкувати свободу, мужність та стійкість, які роблять нашу країну великою", — йдеться у повідомленні.

Пентагон привітав із Днем прапора, але на картинці помітили прапори РФ

Реакція мережі

Під постом із прапором з’явилася велика кількість гнівних коментарів, які направлені на адресу Міноборони Штатів через "російські прапори".

У мережі обговорюють вітання Пентагону Скріншот X (Twitter)

У мережі обговорюють вітання Пентагону Скріншот X (Twitter)

У мережі обговорюють вітання Пентагону Скріншот X (Twitter)

У мережі обговорюють вітання Пентагону Скріншот X (Twitter)

У мережі обговорюють вітання Пентагону Скріншот X (Twitter)

У мережі обговорюють вітання Пентагону Скріншот X (Twitter)

У мережі обговорюють вітання Пентагону Скріншот X (Twitter)

У мережі обговорюють вітання Пентагону Скріншот X (Twitter)

У мережі обговорюють вітання Пентагону Скріншот X (Twitter)

До речі, дехто пояснює, що на фото не російські прапори. Синій колір — це тло, на якому зображені білі та червоні смужки, що в цілому створює видимість символіки РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому для Дональда Трампа важливі стосунки з Володимиром Путіним. Колишній глава МЗС України Павло Клімкін пояснив ситуацію.