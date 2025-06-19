Київ як на долоні: де знаходиться цей секретний оглядовий майданчик і чи легко туди потрапити (фото)

Сьогодні це одна з найбільш вражаючих, але маловідомих оглядових точок міста

У столиці України є місця, що залишаються невідомими навіть для багатьох киян. Одне з таких – оглядовий майданчик, звідки відкривається захоплююча панорама міста з кутом огляду 270 градусів.

Знаходиться вона на горі Щекавиця. Це місце, де переплітаються стародавня історія та сучасні міські пейзажі, створюючи унікальну атмосферу для споглядання та відпочинку.

Історична спадщина гори

Щекавиця — не просто височина, а місце з тисячолітньою історією. Назва гори сягає часів князя Володимира Мономаха і пов’язана з ім’ям одного з легендарних засновників Києва — князя Щека. Згідно з давніми літописами, саме тут знайшов свій останній притулок князь Олег Віщий.

"І поховали його на горі, що зветься Щекавицею. Є ж могила його і до сьогодні. Називається та могила Олеговою", — свідчить Повість временних літ за 912 рік. Цей запис робить гору не лише мальовничим місцем, а й важливою історичною пам’яткою стародавнього Києва.

Панорамні краєвиди столиці

Завдяки горбистому рельєфу Києва, з вершини Щекавиці відкриваються надзвичайно широкі краєвиди на місто. Панорама охоплює одразу кілька районів столиці: Поділ із його історичними вуличками, сучасні житлові масиви Петрівки та Виноградаря, зелені простори Оболоні, а також Троєщину та Березняки. Такий широкий кут огляду — близько 270 градусів — робить це місце однією з найбільш дивовижних оглядових точок міста.

Особливість майданчика в тому, що він залишається маловідомим навіть для корінних киян, тому можна розраховувати на самотність і спокій під час прогулянки. Тут можна насолодитися тишею, влаштувати невеликий пікнік і побачити рідне місто з нового ракурсу.

Як потрапити на оглядовий майданчик

Щоб потрапити на оглядовий майданчик на горі Щекавиця, потрібно дістатися вулиці Олегівської, будинок 42-44. Звідси слід спуститися вниз повз скупчення старих автомобілів "Запорожець" до гаражів. Коли ви упретеся в гаражі, поверніть праворуч і пройдіть через невеликий проріз між ними — саме там починається стежка до вершини Щекавиці.

Альтернативний маршрут — доїхати до станції метро "Тараса Шевченка", потім пройтись пішки вулицями Межигірська, Юрківська, Нижньоюрківська та звернути у бік будівлі на Кирилівській, 31, після чого ще трохи пройтися до гори.

Практичні поради для відвідування

Хоча на вершині гори немає офіційно обладнаного оглядового майданчика, дістатися сюди нескладно. Для комфортної прогулянки рекомендується взути зручне взуття, оскільки доведеться йти природними стежками.

Культурна різноманітність

Щекавиця приваблює не лише природною красою та історичним значенням. На території гори розташовані цікаві культурні об’єкти: Старообрядницький цвинтар, який розповідає про релігійну історію регіону, та мечеть Ар-Рахма — перша мечеть у Києві, що наголошує на багатонаціональному та мультикультурному характері столиці.

Також Щекавиця — це більше, ніж просто оглядова точка. Це куточок, де можна відпочити від міської суєти, подумати про минуле та сьогодення Києва, відчути зв’язок з історією. Тут міська атмосфера гармонійно поєднується із природою, створюючи особливу атмосферу умиротворення.

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