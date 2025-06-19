Киев как на ладони: где находится эта секретная обзорная площадка и легко ли туда попасть (фото)

Сегодня это одна из самых впечатляющих, но малоизвестных смотровых точек города

В столице Украины есть места, которые остаются неизвестными даже для многих киевлян. Одно из таких — обзорная площадка, откуда открывается захватывающая панорама города с углом обзора в 270 градусов.

Находится она на горе Щекавица. Это место, где переплетаются древняя история и современные городские пейзажи, создавая уникальную атмосферу для созерцания и отдыха.

Историческое наследие горы

Щекавица — не просто возвышенность, а место с тысячелетней историей. Название горы восходит к временам князя Владимира Мономаха и связано с именем одного из легендарных основателей Киева — князя Щека. Согласно древним летописям, именно здесь нашел свое последнее пристанище князь Олег Вещий.

"И погребли его на горе, что зовется Щекавицей. Есть же могила его и до сегодня. Называется та могила Олеговою", — свидетельствует Повесть временных лет за 912 год. Эта запись делает гору не только живописным местом, но и важным историческим памятником древнего Киева.

Панорамные виды столицы

Благодаря холмистому рельефу Киева, с вершины Щекавицы открываются необычайно широкие виды на город. Панорама охватывает сразу несколько районов столицы: Подол с его историческими улочками, современные жилые массивы Петровки и Виноградаря, зеленые просторы Оболони, а также Троещину и Березняки. Такой широкий угол обзора — около 270 градусов — делает это место одной из самых впечатляющих смотровых точек города.

Особенность площадки в том, что она остается малоизвестной даже для коренных киевлян, поэтому можно рассчитывать уединенность и спокойствие во время прогулки. Здесь можно насладиться тишиной, устроить небольшой пикник и увидеть родной город с совершенно нового ракурса.

Как попасть на обзорную площадку

Чтобы попасть на обзорную площадку на горе Щекавица, нужно добраться до улицы Олеговской, дом 42-44. Отсюда следует спуститься вниз мимо скопления старых автомобилей "Запорожец" к гаражам. Когда вы упрётесь в гаражи, поверните направо и пройдите через небольшой проём между ними — именно там начинается тропа к вершине Щекавицы.

Альтернативный маршрут — доехать до станции метро "Тараса Шевченко", затем пройтись пешком по улицам Межигорская, Юрковская, Нижнеюрковская и свернуть в сторону здания на Кирилловской, 31, после чего ещё немного пройтись до горы.

Практические советы для посещения

Хотя на вершине горы нет официально оборудованной смотровой площадки, добраться сюда несложно. Для комфортной прогулки рекомендуется надеть удобную обувь, так как придется идти по природным тропам.

Культурное разнообразие

Щекавица привлекает не только природными красотами и историческим значением. На территории горы расположены интересные культурные объекты: Старообрядческое кладбище, которое рассказывает о религиозной истории региона, и мечеть Ар-Рахма — первая мечеть в Киеве, что подчеркивает многонациональный и мультикультурный характер столицы.

Также Щекавица — это больше чем просто смотровая точка. Это уголок, где можно отдохнуть от городской суеты, подумать о прошлом и настоящем Киева, почувствовать связь с историей. Здесь городская атмосфера гармонично сочетается с природой, создавая особую атмосферу умиротворения.

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