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Після пожежі залишилися лише руїни: в Україні був незвичайний палац, власник якого збожеволів (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Садиба Остен-Сакен знаходиться у Київській області Новина оновлена 19 червня 2025, 17:20
Садиба Остен-Сакен знаходиться у Київській області. Фото Колаж "Телеграфу"

Від садиби залишилися фасадна стіна та залишки вежі

Серед архітектурних пам’яток України чимало атмосферних палаців та середньовічних замків, що збереглися до наших днів. Більшість із них зосереджено у західних регіонах, проте у кожній області можна знайти цінні історичні будівлі. На жаль, зараз вони поступово руйнуються.

На Київщині є руїни унікальної садиби, яка була побудована в першій половині XIX століття для графа, таємного радника Карла фон дер Остен-Сакена з Курляндії (історична область сучасної Латвії). Після його смерті садиба переходила у спадок. Тут було зведено одноповерховий цегляний палац із кутовою вежею (вона збереглася донині), а навколо особняка посаджено липовий парк — аж до берегів місцевої річки Орлянки. З кінця ХІХ століття її неодноразово перепродували.

Власник збожеволів, а 25 років тому сталася пожежа

Карл фон дер Остен-Сакен палац
Карл фон дер Остен-Сакен

1873 року Остен-Сакен викуповує київський купець Астахов, який володів нею близько 15-20 років. З невідомих причин він збожеволів і незабаром помер, а управлінням палацу зайнялася його дружина Євдокія Йосипівна. У 90-х роках XIX століття будинок перейшов до графа Воронцова-Дашкова, а у 1904 році маєток придбав поміщик Андрій Кулик, який до цього був звичайним селянином.

остен сакен руїни
Руїни Остен-Сакена. Фото: funtime.kiev.ua

Відомо, що у парку була альтанка, а сам він був засаджений фруктовими деревами. Після більшовицького перевороту у жовтні 1917 року маєток був націоналізований, а палац був віднесений до території селища Немішаєве. Якийсь час там був клуб біохімічного заводу, при цьому там зберігалися старовинні меблі. За радянських часів тут височів пам’ятник Леніну.

остен сакен садиба
Фото: velorout.com.ua
палац остен сакен
Фото: velorout.com.ua

У листопаді 2000 року Остен-Сакен був повністю знищений пожежею. У вогні загинули десятки старовинних предметів інтер’єру, що збереглися з часів Воронцова-Дашкова. Палац не відновлювався і згодом місцеві жителі поступово розібрали його на цеглу.

Фото: Київ — моє улюблене місто
Фото: Київ — моє улюблене місто
Фото: Київ — моє улюблене місто
Фото: Київ — моє улюблене місто

Від палацу залишилася фактично лише фасадна стіна та залишки вежі:

Фото: instagram.com/my_time_travel2020
Фото: instagram.com/my_time_travel2020
Фото: instagram.com/my_time_travel2020
Фото: instagram.com/my_time_travel2020
Фото: instagram.com/my_time_travel2020
Фото: instagram.com/my_time_travel2020

Як дістатися до садиби Остен-Сакен

Палац розташований у селищі Немішаєве Київської області (приблизно за 38 кілометрів від Києва), по вулиці Біохімічна. Дістатися сюди можна зручно як на автомобілі, так і на маршрутці. Крім того, у Немішаєве знаходиться залізнична станція, де зупиняються приміські потяги.

Де знаходиться палац Остен-Сакен у Немішаєве
Де знаходиться палац Остен-Сакен у Немішаєве

Не секрет, що Закарпаття славиться багатьма історичними пам’ятками. Раніше ми розповідали, де знаходиться замок Паланок, де є "коридор смерті" та криниця з дияволом.

Теги:
#Замок #Пам'ятка #Палац #Немішаєве