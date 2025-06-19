После пожара остались лишь руины: в Украине был необычный дворец, владелец которого сошел с ума (фото)

От усадьбы остались фасадная стена и остатки башни

Среди архитектурных памятников Украины немало атмосферных дворцов и средневековых замков, сохранившихся до наших дней. Большинство из них сосредоточено в западных регионах, однако в каждой области можно найти ценные исторические здания. К сожалению, сейчас они постепенно разрушаются.

В Киевской области есть руины уникальной усадьбы, которая была построена в первой половине XIX века для графа, тайного советника Карла фон дер Остен‑Сакена из Курляндии (историческая область современной Латвии). После его смерти усадьба переходила по наследству. Здесь был возведен одноэтажный кирпичный дворец с угловой башней (она сохранилась по сей день), а вокруг особняка посажен липовый парк — вплоть до берегов местной реки Орлянки. С конца XIX века ее неоднократно перепродавали.

Владелец сошел с ума, а 25 лет назад случился пожар

Карл фон дер Остен‑Сакен

В 1873 году Остен-Сакен выкупает киевский купец Астахов, который владел ею около 15-20 лет. По неизвестным причинам он лишился рассудка и вскоре скончался, а управлением дворца занялась его жена Евдокия Осиповна. В 90-х годах XIX века дом перешел к графу Воронцову‑Дашкову, а в 1904 году имение приобрел помещик Андрей Кулик, который до этого был обычным крестьянином.

Руины Остен-Сакена. Фото: funtime.kiev.ua

Известно, что в парке была беседка, а сам он был засажен фруктовыми деревьями. После большевистского переворота в октябре 1917 года имение было национализировано, а дворец был отнесен к территории поселка Немешаево. Некоторое время там был клуб биохимического завода, при этом там хранилась старинная мебель. В советское время здесь возвышался памятник Ленину.

В ноябре 2000 года Остен-Сакен был полностью уничтожен пожаром. В огне погибли десятки старинных предметов интерьера, сохранившихся со времен Воронцова-Дашкова. Дворец не восстанавливался и со временем местные жители постепенно разобрали его на кирпич.

Фото: Київ - моє улюблене місто Фото: Київ - моє улюблене місто

От дворца осталась фактически только фасадная стена и остатки башни:

Как добраться до усадьбы Остен-Сакен

Дворец расположен в поселке Немешаево Киевской области (примерно в 38 километрах от Киева), по улице Биохимическая. Добраться сюда можно удобно как на автомобиле, так и на маршрутке. Кроме того, в Немешаево находится железнодорожная станция, где останавливаются пригородные поезда.

Где находится дворец Остен-Сакен в Немешаево

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