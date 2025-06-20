У липні та серпні українці ледве дихатимуть? Що їх очікує

Такі "події" відбуваються щорічно

Літо в Україні у 2025 році буде теплим, місцями зі спекотними днями. Найвища температура очікується традиційно у липні та серпні.

Температура в основному буде перевищувати кліматичну норму в середньому на 1,5 градуса, а в деякі місяці — на 2,5 градуси. Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі для "24 Каналу".

За її словами, липень та серпень, як правило, є найспекотнішими місяцями року в Україні, і саме під час них варто очікувати на найбільш виражені хвилі спеки. Водночас вона наголошує, що без температурних коливань і нестабільної кількості опадів не обійдеться — це типова риса літніх місяців, особливо в умовах змін клімату.

Птуха пояснила, що синоптики не можуть гарантувати таких оцінок напевно (ред. коли в Україні буде найспекотніше). Вона каже, що наразі очікується, що температура буде дещо вищою за кліматичну норму, однак остаточні погодні умови ще залежатимуть від багатьох факторів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікуються наприкінці цього тижня магнітні бурі.