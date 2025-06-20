В июле и августе украинцы будут еле дышать? Что их ожидает

Такие "события" происходят ежегодно

Лето в Украине в 2025 году будет теплым, местами с жаркими днями. Самая высокая температура ожидается традиционно в июле и августе.

Температура в основном будет превышать климатическую норму в среднем на 1,5 градуса, а в некоторые месяцы — на 2,5 градуса. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для "24 Канала".

По ее словам, июль и август, как правило, являются самыми жаркими месяцами года в Украине, и именно во время них стоит ожидать наиболее выраженные волны жары. В то же время она отмечает, что без температурных колебаний и нестабильного количества осадков не обойдется — это типичная черта летних месяцев, особенно в условиях изменений климата.

Птуха объяснила, что синоптики не могут гарантировать такие оценки наверняка (ред. когда в Украине будет жарче всего). Она говорит, что сейчас ожидается, что температура будет несколько выше климатической нормы, однако окончательные погодные условия еще будут зависеть от многих факторов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидаются ли в конце этой недели магнитные бури.