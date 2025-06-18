Ольга Богомолець має свій розкішний замок в Україні: де він і чи можна туди потрапити (фото)

Цю територію колишня нардепка придбала у 2007 році

Замок Радомисль — приватний замок-музей, який належить колишній народній депутатці та лікарці Ользі Богомолець. Він розташований у місті Радомишль на Житомирщині та виглядає просто розкішно.

"Телеграф" побував на Житомирщині та розповідає про замок Ольги Богомолець, як туди потрапити та скільки коштують екскурсії.

Замок Радомисль. Фото: "Телеграф"

Особистий замок, музей та курорт у Радомишлі

Ольга Богомолець у 2007 році придбала територію, де колись був старий млин. Відомо, що цей млин був споруджений у місті Радомишль у 1902 році і функціонував аж до 1960-х років. На цьому місці з 2007 по 2011 рік тривала реконструкція, в ході якої виявили, що млин був споруджений на залишках фундаменту більш давньої споруди.

Замок Радомисль. Фото: https://www.radozamok.com/

Тоді вирішили, що це фундамент друвньої споруди, де колись виготовляли папір (Папірня). Вона згадується у хроніках 1612-1615 років і була побудована за наказом архімандрита Києво-Печерської лаври Єлисея Плетенецького. Крім того, в ході досліджень було виявлено, що будівлю зведено на підземній гранітній скелі, що йде вглиб землі на кілька метрів.

Замок Радомисль. Фото: "Телеграф"

Замок Радомисль. Фото: "Телеграф"

Тепер на цьому місці височить неймовірної краси замок, в якому Ольга Богомолець облаштувала музей домашніх ікон. До експозиції музею увійшли також ікони з особистої колекції екснардепки. Крім того, у музеї представлені експонати старожитностей під назвою "Душа України".

Відвідати територію та музей можуть усі охочі, проте екскурсії тут платні та проводять їх лише у вихідні та святкові дні.

Замок Радомисло. Фото: "Телеграф", https://www.radozamok.com/

Вартість квитків у Замок Радомисль

Замок Радомисль, вартість квитків. Фото: "Телеграф"

До речі, на території комплексу є бутік-готель з антикварною обстановкою в номерах, а також ресторан. Бажаючі можуть замовити на території комплексу святкування весіль, днів народження чи інших важливих подій, просто відпочити в готелі або погуляти територією ландшафтного парку з водоспадами та острівцями.

Готель у замку Радомисль. Фото: https://www.radozamok.com/

Ольга Богомолець у замку Радомисль

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