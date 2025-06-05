Не Трамп, а Трумп. У Німеччині знайшли рідний дім діда президента США (фото)

Дід Трампа емігрував до США без документів, а його будинок стоїть і досі

Президент США Дональд Трамп, який часто носить на людях червоні краватки, завжди публічно підкреслює шотландське коріння матері, а ось своє німецьке коріння він вважає за краще замовчувати. Проте, як виявилося, політик має предка — діда — який народився в Німеччині. У мережі навіть показали будинок, в якому в 1869 народився Фредерік Трамп або Фрідріх Трумп (Friedrich Trump).

Рідний дім діда Дональда Трампа знаходиться у німецькому селі Кальштадт, пише видання Die Welt. Там він народився і до юності жив. Відомо, що Фрідріх Трумп вивчився на перукаря і у 16 років без офіційного дозволу емігрував із виноробного регіону Німеччини до США.

Спочатку дід президента США почав жити у Нью-Йорку, потім – у Сіетлі, де намагався будувати бізнес. Однак пізніше вирушив у регіон Клондайк на території Юкону на північному заході Канади. Там він відкрив готель для золотодобувачів.

Видання зазначає, що спочатку предки Трампа носили прізвище Друмпф (Drumpf). Однак у період наполеонівських воєн почали використовувати прізвище "Трумп". А щодо будинку, де народився дід президента США, то виглядає він дуже пристойно і охайно.

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