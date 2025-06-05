Рус

Не Трамп, а Трумп. У Німеччині знайшли рідний дім діда президента США (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дональд Трамп ніколи не говорить про своїх німецьких предків Новина оновлена 05 червня 2025, 14:18
Дональд Трамп ніколи не говорить про своїх німецьких предків. Фото Телеграф, Getty Images

Дід Трампа емігрував до США без документів, а його будинок стоїть і досі

Президент США Дональд Трамп, який часто носить на людях червоні краватки, завжди публічно підкреслює шотландське коріння матері, а ось своє німецьке коріння він вважає за краще замовчувати. Проте, як виявилося, політик має предка — діда — який народився в Німеччині. У мережі навіть показали будинок, в якому в 1869 народився Фредерік Трамп або Фрідріх Трумп (Friedrich Trump).

Рідний дім діда Дональда Трампа знаходиться у німецькому селі Кальштадт, пише видання Die Welt. Там він народився і до юності жив. Відомо, що Фрідріх Трумп вивчився на перукаря і у 16 років без офіційного дозволу емігрував із виноробного регіону Німеччини до США.

Дональд Трамп

Спочатку дід президента США почав жити у Нью-Йорку, потім – у Сіетлі, де намагався будувати бізнес. Однак пізніше вирушив у регіон Клондайк на території Юкону на північному заході Канади. Там він відкрив готель для золотодобувачів.

Видання зазначає, що спочатку предки Трампа носили прізвище Друмпф (Drumpf). Однак у період наполеонівських воєн почали використовувати прізвище "Трумп". А щодо будинку, де народився дід президента США, то виглядає він дуже пристойно і охайно.

Дід Трампа, будинок у Німеччині

Раніше "Телеграф" розповідав, як президент США ставиться до Зеленського та Путіна. ЗМІ дізналися подробиці.

Теги:
#Німеччина #Президент США #Дональд Трамп #Предки