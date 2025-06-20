Є інші методи? Чи дійсно США можуть вдарити по Ірану ядеркою

У разі ядерного удару наслідки будуть достатньо серйозні для всіх

На тлі наростання напруги між Іраном та Ізраїлем та розмовами про застосування ядерної зброї у багатьох виникає питання: чи дійсно США або інша країна можуть використати ядерку. Або ж є інші шляхи досягнення потрібних цілей у війні на Близькому сході.

Як зазначив "Телеграфу" політолог Тарас Загородній, ймовірність ядерного удару наразі невелика, адже ця зброя здебільшого розглядається як фактор стримування.

"Я не думаю, що до цього дійде, тому що всі ядерні країни не хочуть перетворення ядерної зброї в конвенційну. Можливо, це на рівні чуток погроз і так далі. Тим більше це створить такий дуже небезпечний прецедент по всьому світу", — каже політолог.

За його словами, у США і в Ізраїля наразі є достатньо інструментів, аби іншими методами запобігти створенню ядерної зброї Іраном. До прикладу, достатньо використовувати конвенційну зброю, яка вже є в наявності Ізраїлю. Вони можуть продовжити і скоріш за все і продовжать бити по цивільній інфраструктурі Ірану. Окрім того, на думку Загороднього, Ізраїль може перебити водогін, що в кліматі Ірану матиме руйнівний вплив.

"США можуть досягти того, щоб Іран дефрагментувався настільки, що буде неспроможний виробляти будь-яку зброю і ядерну також. Я не бачу тут великої необхідності, щоб саме так робити (застосовувати ядерку — ред.)", — каже політолог.

Він пояснює, що навіть використання неядерної бомби, яку США прийняли на озброєння у 2011 році для знищення інфраструктури, ядерної інфраструктури не обов'язкове. Нею можна і не бити конкретно по реакторах. Достатньо просто знищити потужності, які дозволяють виробляти, наприклад, засоби доставки тощо.

"Навіть якщо це теоретично відбудеться, ми повинні розуміти, що США бачать за собою право застосування ядерної зброї, а не те, що можуть робити інші. Тим більше не маєте сумніву, якби Кремль був впевнений, що удар ядерної зброї по Україні призвів до миттєвого результату, що одразу ж капітулювала наша країна без наслідків для них, то вони б давно це зробили", — додає Загородній.

Політолог акцентує, що у разі ядерного удару наслідки будуть достатньо серйозні. І це розуміють навіть в Кремлі. Китай проти удару ядеркою не через любов до України, а через те, що розуміє, що Японія та Південна Корея одразу створить собі ядерку в такому випадку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ізраїль може реалізувати зухвалий план атаки на ядерний іранський завод у Фордо.