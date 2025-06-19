"Трамп може говорити все, що завгодно": політолог пояснив, з ким насправді потрібно працювати Україні в США

Україна повинна працювати з представниками американського ВПК та з конгресменами від Республіканської партії

Україна повинна домовлятися про постачання зброї не з президентом США Дональдом Трампом, а з корпораціями американського військово-промислового комплексу. Якщо перед ними буде перспектива заробити непогані гроші, представники ВПК США подолають будь-який спротив з боку Білого дому, навіть якщо проти продажів озброєння Україні буде сам Трамп.

Таку думку висловив політолог Тарас Загородній в коментарі для "Телеграфу". На його думку, Україна повинна "зіграти" на тому, що Трамп безпосередньо заявляв, що згодний тільки продавати зброю, а не передавати її Україні даром.

"Трамп обіцяв своїм виборцям що він допомагати не буде – а буде продавати. Так і тон розмови приблизно повинен бути таким: у нас є гроші, у вас товар. Ми із задоволенням хотіли б купити озброєння, припустимо, за п'ять мільярдів доларів. Але ми знаємо, що є погані люди, які заважають вашому шановному президенту прийняти рішення щодо того, щоб ви заробили ці гроші. Давайте разом будемо шукати цих покидьків, які заважають вам заробити!", – пояснив він, як потрібно зараз комунікувати з американцями.

Загородній також запропонував натякнути республіканцям, що слабкість щодо Росії фатально б'є по їхніх рейтингах. На цьому також можна "зіграти", врешті-решт "продавивши" конгресменів на ухвалення санкцій проти Росії та на продаж Україні потрібного озброєння – навіть попри спротив Трампа.

"Тобто це перемовний процес, тому що тиск існує і на Трампа і на адміністрацію. Наше завдання – концентрувати фокус на конкретних речах: це зброя від США та гроші від ЄС. Трамп може говорити все, що завгодно: нехай там лає, або хвалить Україну – це нас взагалі не повинно цікавити. Нас не повинні цікавити інші лідери. Ми самі собі повинні подобатись. Щодо Трампа – американці його обирали, хай вони його й оцінюють. Нам потрібна зброя, а все інше не має жодного значення", – резюмував політолог.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп уникає зустрічі з президентом України, оскільки до нашої країни, як і до українського лідера в очільника Білого дому серйозна антипатія. До того ж Трамп відчуває себе дуже дискомфортно під час зустрічей із Зеленським, оскільки останній вибиває американського лідера зі звичної йому картини світу назад у реальність.

Також, поки Україна 17 червня перебувала під черговою ракетною атакою російських окупантів, Трамп вигадав нову причину не вводити санкції проти Кремля. Він заявив, що він очікує можливого укладення мирної угоди щодо припинення війни в Україні. Саме це, за словами президента США, нібито є причиною, чому Білий дім так тягне із введенням нових санкцій проти Росії.

Україна тим часом вже готується до сценарію припинення надання військової допомоги від США. Серед іншого, підготовка йде до ситуації, коли буде припинено постачання з США систем протиповітряної оборони та боєприпасів для них.