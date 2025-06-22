Росіяни били по Сумській області, Слов'янську та Краматорську: є руйнування та пожежі, загинув підліток (фото)

Росіяни атакували цивільне населення та били по житловій забудові

Російські окупанти ввечері 21 червня завдали ударів по Сумській області, а також по Краматорську та Слов'янську в Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, руйнування, пошкоджено житлову інфраструктуру, загинув підліток.

Про атаку окупантів на Краматорськ повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook. За його даними, у місті пролунало сім вибухів: ворог цілив у промзону та житлову забудову.

"Краматорськ зазнав 7 ворожих ударів — промислова зона та житлова забудова. Встановлюємо наслідки, працюють всі відповідні служби", – написав він.

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок атаки росіян на Краматорськ є поранений, ще одну людину шукають під завалами. У Слов'янську через російський обстріл троє людей поранено, загинув 17-річний хлопець. У місті є значні руйнування.

"Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки. У Краматорську ворог вдарив по житловому будинку та промисловій зоні. Наразі відомо про 1 пораненого, під завалами лишається людина. Рятувальні роботи тривають", – написав він.

На Сумщині ворог також атакував цивільне населення. Керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров написав, що після 23 години 21 червня ворог вдарив по Сумській громаді, поблизу обласного центру. Внаслідок удару отримали пошкодження приватні житлові будинки.

"За попередньою інформацією, це – наслідки удару ворога по околицях міста, у Зарічному районі Сумської громади. Внаслідок атаки ворога пошкоджені приватні будинки. Наразі триває обстеження території, працюють всі екстрені служби", – сказано у повідомленні.

Наслідки атаки росіян на Краматорськ 21 червня

Нагадаємо, що 21 червня ввечері вибухи вже лунали в Сумах. Монітори писали, що нібито є влучання дрона в багатоповерхівку. Однак в ОВА повідомили, що росіяни атакували Суми ударним дроном "Ланцет". Зафіксовано також пошкодження приміщення одного з підприємств. До цього росіяни у ніч на 21 червня атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті було чутно багато вибухів, в одному з районів міста спалахнула пожежа.

Російські окупанти б'ють по великих містах України не тільки з ціллю вбити якнайбільше цивільних, але й підкосити українську економіку. Будь-які російські удари не є "відповіддю" на українські атаки, оскільки ворог планує та розписує іх заздалегідь.