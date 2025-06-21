Не лише заради терору: чому росіяни обстрілюють великі українські міста

Україна також розвиває свої засоби протидії

Росіяни обстрілюють великі українські міста, щоб підкосити стан економіки. При цьому їх удари не можуть бути "відповіддю" на будь-що, оскільки плануються заздалегідь.

Про це розповів голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, Росія й надалі удосконалюватиме свої методи терору, а з ними розвиватимуться й методи української відповіді.

Братчук наголосив, що такі міста як Одеса, Київ, Харків, Дніпро, Суми, Запоріжжя та інші міста виробляють ресурси, що підтримують стан економіки України. А від економіки залежить здатність України протистояти російській агресії.

Чиновник наголосив, що тактика дронових ударів окупантів постійно змінюється, проте в українських захисників з’являються нові засоби протидії. Це і мобільні вогневі групи, інші засоби ППО, а також БПЛА-перехоплювачі.

"Росія намагається вдосконалювати свій терор і вона робитиме це надалі, очевидно", — сказав Братчук.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський говорив, що Росія хоче захопити всі країни колишнього СРСР, а також пообіцяв низку кроків, спрямованих на те, щоб зірвати ці плани.