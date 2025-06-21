"Шахеди" атакували Ніжин. Чому росіяни б’ють по ньому і що там особливого (фото)

Під час тривоги місцевим радять пройти в укриття

У суботу, 21 червня, в Ніжині прогриміла серія вибухів. Російська армія не вперше атакує це місто на Чернігівщині.

Як зазначають монітори, місто атакували щонайменше 10 "шахедів". Було зафіксовано щонайменше 9 вибухів, наслідки яких уточнюються. Однак "Телеграф" вирішив розповісти, чим Ніжин може цікавити росіян і чому його атакують.

"Ніжин — під атакою "шахедів". Наразі зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та 1 вибух за межами громади, в сусідньому населеному пункті", — написав голова ОВА Олександр Кодола.

Чому росіяни б'ють по Ніжину

У Ніжині є авіаційна база, яка знаходиться в північній частині міста Чернігівської області. Відомо, що аеродром належить ДСНС і на ньому базується Спеціальний авіаційний загін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України. Раніше на ньому базувався 199-й гвардійський окремий дальній розвідувальний полк.

Ніжин, авіабаза

Зауважимо, що майже з першого дня повномасштабного вторгнення Росія била по цьому аеродрому. Так, 24 лютого 2022 року під час ракетного обстрілу була вщент зруйнована диспетчерська будівля.

Додамо, що 21 червня ввечері вибухи також пролунали в Сумах. Монітори писали, що нібито є влучання дрона в багатоповерхівку. Однак в ОВА повідомили, що росіяни атакували Суми ударним дроном "Ланцет". Зафіксовано також пошкодження приміщення одного з підприємств. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому росіяни обстрілюють великі українські міста.